Milliardærer vil gjøre ørken dyrkbar med oljeteknologi

Når nanoleire fra offshoreboring får det til å vokse og gro i ørkensand, kjenner investorene lukten av et nytt, grønt industrieventyr. - Nesten «too good to be true,» sier styreleder Knut Nesse.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Styreleder Knut Nesse hentet inn 42 millioner, nok til 18-20 måneder. - Jeg mener dette har potensiale i seg til å bli et industrieventyr, sier Nesse. Foto: Fredrik Refvem

Gründerne bak selskapet Desert Control på Vassøy utenfor Stavanger har brukt teknologi fra offshorenæringen til å utvikle et produkt som kan omdanne ørkensand til fruktbar matjord. Det tar ikke mer enn sju timer, ifølge selskapet.

En rekke investorer på sørvestlandet har investert i teknologien.

– Desert Control AS kan vise til en enkel løsning på et stort og alvorlig miljø-problem, sier seriegründer Jakob Hatteland, som topper listen over Rogalands rikeste.

Hatteland har 1727 aksjer og eier 7,614 prosent av Desert Control.

Hentet 42 millioner i emisjon

20. mars i år avsluttet selskapet emisjonen etter å ha hentet inn 42 millioner for å ferdigstille og industrialisere teknologien

CEO Ole Kristian Sivertsen, med bakgrunn fra blant annet Evry og Telenor, kom hjem fra USA i 2019 for å ta over sjefsjobben i Desert Control. Til høyre: Aksjonær Atle Idland på testfeltet i Dubai. Foto: Desert Control

– Min visjon er at dette skal bli et internasjonalt selskap drevet ut fra Stavanger-regionen. Aksjonærene er alle fra sørvestlandet, de er lokale, sier Knut Nesse, mest kjent som toppsjef i Akva Group.

Flere av investorene har styrelederen funnet i eget nettverk.

Nesse tok over som styreleder for halvannet år siden. Da hadde Desert Control teknologien på plass, men manglet ledelse, en plan og tydelig strategi.

– Nå er alt på plass, men vi ligger litt i stabilt sideleie på grunn av Covid 19. Når du skal inn i nye markeder, må du kunne reise for å treffe folk, sier han.

På et testfelt utenfor Dubai blir Desert Control-teknologien analysert og dokumentert ved hjelp av referanseparseller. Røde Halvmåne, som i flere muslimske land den offisielle betegnelsen på organisasjonen Røde Kors, hentet flere hundre kilo vannmeloner som ble delt ut i en arbeidsleir i Dubai. Foto: Desert Control

Neste skritt for Desert Control er å få teknologien ut på markedet, teknologien skal kommersialiseres som det heter. Helt konkret skal mindre, flyttbare fabrikker bygges i Norge og testes ute.

På investorlisten står seriegründer Jakob Hatteland og Akva Group/Fjord Line-eier Frode Teigen, begge milliardærer. Barnehage-bygger Einar Jansen, rederarving Cathrine Hermansen og Bergens-rederne Johan Odvar og Kristin Odfjell satser også penger på Desert Control. Investor Kristian Falnes er med på eiersiden fra forrige runde.

– Dette er gründere og investorer som har truffet riktig før. De tror på teknologien, folkene bak og ser potensial. Hvis dette lykkes, kan det blir stort. Jeg mener det har potensial i seg til å bli et industrieventyr. Testene vi har gjort ser lovende ut, sier Nesse.

– Hva må skje videre?

– Vi må gjøre det rette de neste to, tre årene og skalere opp. Vi må har litt mer utvikling på maskinteknologien og en del flere feltforsøk. Vi må ha litt mer fakta og så må vi finne de rette prosjektene.

En teknologi opprinnelig bruk i offshorenæringen som kan brukes til å dyrke grønt nærmeste i ørkensand. Nesse innrømmer at forretningsideen er perfekt timet inn mot det grønne skiftet.

- Ja, vi kan krysse av i alle bokser. Det er nesten "too good to be true". I bunn og grunn er det en enkel teknologi, men det er en del komponenter som skal passe sammen. Gründerne har brukt 18 år på å utvikle dette, sier Nesse.

«Imponerende» mente ministeren

Ole Morten Olesen, fra gründerfamilien, fikk daværende finansminister Siv Jensen interessert etter et taxitur.

Under finanstalen sist høst kalte Jensn Desert Control for «et imponerende eksempel» på at kompetansen som oljenæringen sitter på blir svært viktig i det grønne skiftet.

– Bare tenk hva en slik oppfinnelse potensielt kan bety for mennesker som er på flukt fra tørke, sa Jensen.

Gründer Ole Morten Olesen er sønn av gründer og «oppfinner» av flytende NanoLeire (LNC) Kristian P. Olesen fra den lille øya Vassøy utenfor Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Fakta Desert Control Stavanger-basert gründerbedrift som med bakgrunn fra olje, gass og offshore bransjen. Har utviklet patent på flytende NanoLeire (LNC - Liquid NanoClay). Innen brønnboring benyttes leire til borevæske (drilling mud) som brukes for å pumpe masse fra borkronen til overflaten. Her prosesseres leiren med kjemikalier og slampumper til en flytende «mud slush». Gjennom prinsipper for geofysikk, partikkelteori, nanoteknologi og mekanisk engineering har Desert Control gjort det mulig å lage flytende homogenisert leire uten bruk av kjemikalier. Leirholdig jord er viktig for landbruk og grønne økosystem på grunn av sin egenskap til å ta opp og holde på vann og næringsstoffer. Resultatet er at landområder kan behandles enkelt, uten manuell og maskinell bearbeiding av jorden. Les mer

Fakta Investorer Jakob Hatteland (Jakob Hatteland Holding), Frode Teigen (Kontrari), Einar Jansen (Monsunen), Cathrine Hermansen (Cahe Finans), Geir Hjellvik (Lithinon), Torstein Øygarden (Advanced Control), Ingvar Grannes (Stavanger Kapitalforvaltning), Johan Odvar og Kristin Odfjell (Planet 9 Venture), Svein Terje Aksnes (Skog Invest), Tønes Rygg (Rygg Eiendom), Erling Rasmussen (Platypus) er nye investorer. Investor Kristian Falnes er også med på eiersiden i tillegg til gründer Kristian P. Olesen og sønnen Ole Morten Olesen, Atle Idland, Kjetil Andrew Tangen (Urban Cowboy) og Brage Wårheim Johansen (Beyond Centauri AS). Les mer

– 20 mars i år avsluttet vi emisjonen etter å ha hentet inn 42 millioner for å ferdigstille og industrialisere teknologien, sier Ole Kristian Sivertsen, administrerende direktør i Desert Control. Foto: Desert Control

– Gjør at jorden holder på vannet

Et viktig gjennombrudd var da forskningsorganisasjonen ICBA (International Center for Biosaline Agriculture) dokumenterte 47 prosent vannbesparelse ved bruk av teknologien, forteller administrerende direktør Ole Kristian Sivertsen.

Teknologien er testet ut og blir såkalt validert ved hjelp av referanseparseller. Med vitenskaplig bevis for at Desert Control dyrker grønt med halvparten av vannet, startet jobben med å kapitalisere opp selskapet.

– Det stemmer, vi trenger omtrent halvparten av vannet som må til i referanseparseller. Det betyr at vi kan benytte denne teknikken på utarmet jord, rehabilitere jorden og berike den med en leirekomponent som gjør at den holder på vann og næring, sier Sivertsen.

Kun sju timer etter behandling, er jorden dyrkbar.

– Men det trengs organisk gjødsel i tillegg, forklarer han.

I mars startet valideringsrunde nummer to i et ørkenområde tre kvarters kjøretur utenfor Dubai.

– I februar mars var jeg der og kikket på området som ble testet i fjor. Det hadde stått 6 mnd uten å bli vannet. Du kunne se grønne alleer som hadde overlevd i 40 varmegrader selv uten oppfølging.

FN er veldig interessert i denne teknologien, ifølge Sivertsen, i forbindelse med «The great green wall» - prosjektet. Det skal bygges et 8000 kilometer grønt belte fra Dakar til Djibouti - verdens største levende struktur - avhengig kun av regnvann.

– Har dere konkurrenter med lignende patent?

– Vi er foreløpig alene med en veskebasert teknikk. Det banebrytende er at vi kan kjøre leirekompenent og gjødsel inn i et vanningssystem. Andre løsninger, for eksempel biologisk kull, må mekanisk bearbeides inn i jorden.

Slik ser det ut når flytende nanoleire (LNC) som binder vann til den tørre jorden blir testet ut. Foto: Desert Control

Drømmen er et industrieventyr

Lokale industribedrifter med offshore og olje og gass som hovednæring bygger komponenter til mobile LNC-fabrikker for Desert Control. En «unit» kan produsere 40.000 liter LNC (Nanoleire) per time per enhet ute på feltet hvor det behandles, forteller Sivertsen.

– Vi skal bruke kapitalen fra våre investorer til å ferdigutvikle et konsept hvor vi kan masseprodusere fabrikker så raskt som mulig, forteller han.

LNC (nanoleire) bruker sju timer på å gjøre ørkensand om til dyrkbar jord.

– Når kloden blir stadig varmere, med lange tørkeperioder, vokser ørkenen. Sand og utarmede områder fører også til at temperaturen øker ytterligere, det blir en ond sirkel. Derfor har det å forhindre ørkenspredning vært en viktig og prioritert jobb i mange år. FN har et eget organ som jobber mot det, og de har blant annet jobbet med å lage et beplantingsbelte gjennom Sahara-ørkenen i Afrika.

– LNC kan både gjøre den jobben raskere, og samtidig redusere behovet for vann. Leiren gjør nemlig at jorden holder på både vann og næringsstoffer. Du kan jo tenke deg selv hva dette betyr for å kunne dyrke mat, sier Sivertsen.

I tillegg fører økt beplanting til økt opptak av CO2, som dermed slipper å havne ut i atmosfæren.

Seriegründer Jacob Hatteland har base i Nedre Vats. Han er også Rogalands rikeste med en anslått formue, ifølge Kapital i fjor, på 4,35 milliarder kroner. Foto: Jon Ingemundsen

Hatteland: - Enkel løsning på alvorlig problem

Elektronikk-gründer Jakob Hatteland viser til at såkalte ESG-prosjekter (Environment, Social Responsibility and Corporate Governance) er inn i tiden.

«Desert Control AS kan vise til en enkel løsning på et stort og alvorlig miljøproblem, samtidig som selskapet har vist en engasjert og dyktig ledelse. Generalforsamlingen viste også at selskapet har flere engasjerte eiere. Samlet burde alt ligge til rette for tiden fremover,» skriver en ferierende Hatteland på SMS til Aftenbladet.

Investor og tidligere oljedirektør Geir Hjellvik mener tiden nå var inne for å investere:

– Jeg liker konseptet. Det er bærekraftig. Jeg har hatt Desert Control i bakholdet i mange år, men de har slitt litt med å utvikle ideen. Med profesjonell ledelse og styreleder har jeg fått tillit, sier Hjellvik.

Ørkenområdene i verden utvider seg, samtidig som jordens befolkning vokser.

– Vi ser jo problemene. Litt av grunnen til at vi får så mange båtflyktninger til Europa, er at det blir stadig vanskeligere å drive jordbruk der de kommer fra. Dersom vi får til dette kan teknologien spre seg over hele verden, tror Hjellvik.