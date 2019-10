Nye tester viser hvordan ombordstigning kan gå raskere

Det skriver BBC News.

Blant disse tiltakene er å plassere passasjerer på vindusrekkene først, med start bak i flyet, etterfulgt av setene i midten og til slutt langs midtgangen.

Også grupper – eller familier som må sitte sammen – starter bakerst, men blir plassert etter rader.

De ulike ombordstigningsmønstrene er avhengig av hvor mange familier eller enkeltpassasjerer som skal reise.

I testene som alt er gjort, sier Gatwick at et flyselskap klarte boardingen av 158 passasjerer på 14 minutter. Det er opptil tre minutter raskere enn normalt, sier en talsmann.

Les mer om testene her (Gatwick mediacentre):

Bingo

Gatwick eksperimenterer også med måter å sørge for mindre kø i gaten.

Snarere enn å informere over høyttaler hvilke seterader som kan stille seg i kø, skal passasjerer nå via digitale skjermer se når deres sete er klart for ombordstigning.

En talsmann for Gatwick sier det er nærmest umulig å få til effektiv ombordstigning kun via beskjed over høyttaler. Han sier ordningen med digitale skjermer har fungert godt. «Passasjerer kan vente med å reise seg til deres setenummer kommer opp på den store skjermen og deretter gå om bord uten å måtte stå i kø».

Talsmannen sier flere virker som de liker det og kaller det for «bingo-boarding».

Så langt har eksperimentene kun vært fra én gate, men flere flyselskaper er ventet å bli involvert.

Slippe barnegråt

Andre flyselskaper har eksperimentert med seteplassering. Nylig fikk Japan Airlines mye oppmerksomhet etter å ha introdusert et bookingsystem som gjør det mulig for passasjerer å slippe å sitte i nærheten av veldig små barn.