NRK: Bakmenn tjener på å sende utrangerte biler til Afrika

Mens det mellom 1999 til 2008 ble eksportert 6.718 bruktbiler til Afrika, har tallet økt til 24.300 i perioden 2009–2018. Det kommer fram i programmet Søppelsmuglerne som NRKs Brennpunkt viser onsdag. Ifølge NRK har flere bakmenn tjent millioner på eksporten.

De fleste bilene er så gamle at en rekke afrikanske land har lagt ned forbud mot import. Ifølge en rapport fra Centre for Science and Environment utgjør bilene både en helse- og klimatrussel og bidrar til økte CO2-utslipp.

NRK avslører også at bilene ofte er fylt med elektrisk og elektronisk avfall. Ifølge Baselkonvensjonen, som Norge har signert, er det ulovlig å eksportere slikt avfall til fattigere land utenfor OECD uten avtale med godkjent mottak.

Eksporten av bilene kan være mer organisert enn det man tidligere har trodd, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

– Vi mener helt opplagt at dette er en oppgave for politiet, sier han til NRK.