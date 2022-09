Oda mener Meny-reklame bryter loven

Oda hevder Menys reklamebudskap om at de har størst utvalg på matvarer «rett og slett ikke stemmer». I august tok de saken til Forbrukertilsynet. Meny fremholder at de har dekning for budskapet.

Meny og Oda er to konkurrerende aktører på hjemlevering av matvarer. Menys eier Norgesgruppen er landets største handelshus.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Netthandelsaktøren Oda har i lang tid reagert på Menys påstander om eget utvalg.

I januar tok kommersiell direktør Tor Erik Aag i Oda kontakt med markedsdirektør Jørgen Normann-Larsen i Norgesgruppen-eide Meny.

– Meny.no har i flere år benyttet påstander som «Norges største utvalg», og lignende påstander. Ingen av disse har noen gang vært medfulgt av dokumentasjon, skrev Aag i en e-post som E24 har fått innsyn i.

Normann-Larsen svarte at Meny ikke er enig med Oda i alt, men «vi ser at vi med fordel kunne kommunisert mer presist, også for å gi oss den effekten vi ønsker i markedsføringen.»

Aag takket for svaret. Saken sluttet imidlertid ikke der.

– Overraskende

For i tiden etter har Menys bruk av påstandene om «Norges største utvalg» bare tiltatt, sier Aag til E24.

– Meny innrømmer at markedsføringen er upresis. Da er det overraskende at de fortsetter som før.

I august sendte han inn en klage på vegne av Oda til Forbrukertilsynet, med påstand om at Meny bryter markedsføringsloven.

Kommersiell direktør Tor Erik Aag i Oda.

Aag la ved ferske markedsføringseksempler fra Instagram, radio og trykk på distribusjonsbiler.

I klagen påpeker Aag at 2020-tall fra analyseselskapet NielsenIQ viste at både Coop Obs og Coop Mega har flere unike produkter enn Meny.

Aag sier til E24 at deres egne undersøkelser viser at Oda også har større utvalg enn noen Meny-butikker, men mindre enn andre.

Skuffet over tilsynet

Etter to uker kom svaret fra Forbrukertilsynet.

De påpeker at de får over 11.000 skriftlige klager og henvendelser i året, og at det dermed er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling.

«Etter en nærmere vurdering, velger vi å ikke ta opp klagen din til behandling nå. Henvendelsen er imidlertid registrert, og vil inngå som grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saker vi bør ha fokus på fremover», skriver tilsynet.

Aag sier at det overrasker at Forbrukertilsynet ikke prioriterer å stanse det han anser som klare overtramp fra den største aktøren i en så stor bransje som dagligvare.

Norgesgruppen-eier Meny, som også står bak kjedene Kiwi, Joker, Spar og Nærbutikken, står for omtrent 44 prosent av markedet.

– Jeg er ganske sikker på at om noen i bransjen hadde tråkket over på samme måte med en påstand som gjelder pris, hadde tilsynet reagert veldig kjapt. Men mange kunder er vel så opptatt av å ha et stort utvalg, som de er av pris. Derfor burde tilsynet reagere på samme vis i denne saken, sier Aag.

Har spesifisert matvarer

Normann-Larsen forteller at Meny gjorde endringer etter at Oda henvendte seg til dem i vinter.

Fra «MENY Nettbutikk – Norges største utvalg levert rett hjem» til «MENY Nettbutikk – Størst utvalg av matvarer levert rett hjem».

forrige

fullskjerm neste Slik markedsfører Meny seg på Meny.no 1 av 2 Foto: Skjermdump fra Meny.no

– Vi er fornøyd med endringen og har brukt det nye budskapet i markedsføringen siden, sier han.

Meny-toppen forteller at trykket på bilene tar noe lengre tid å skifte ut, som de tidligere har varslet, at «noen radiospotter ble sendt med gammelt budskap ved en feil», men at Instagram-eksempelet som Oda henviser til, viser deres nye budskap.

– Så jeg forstår ikke hvorfor de viser til dette.

– Har dokumentasjon

Svaret fra Meny er lite troverdig, «selv når de har forsøkt å manøvrere ved å finjustere budskapet», mener Aag i Oda.

– For det første fortsetter de med det tidligere budskapet i mange kanaler.

– For det andre utløser også Menys påstand om å ha størst utvalg av matvarer, krav til at de kan dokumentere å ha størst utvalg alle geografiske steder, sammenlignet med alle konkurrenter, og til alle tider. Det kan de selvfølgelig ikke frembringe, rett og slett fordi det ikke stemmer.

Om Oda ønsker dokumentasjon, må de be om det, svarer Normann-Larsen.

Markedsdirektør Jørgen Normann-Larsen i Norgesgruppen-eide Meny.

– Det har de ikke gjort etter at vi har endret markedsføringen. Og vi trenger ikke å dokumentere stort utvalg generelt, men utvalg av matvarer spesielt, da det er det vi kommuniserer.

– Hva mener dere med budskapet «størst utvalg av matvarer rett hjem?

– Vi mener det vi sier. Vi har begrenset oss til matvarer og kommuniserer ikke utvalg generelt.

Normann-Larsen forteller at Meny har dokumentasjon som understøtter budskapet.

– Kan vi få se dokumentasjonen?

– Forbrukertilsynet har avvist innsendt klage om villedende markedsføring og vi har derfor ingen ytterligere kommentarer til media.