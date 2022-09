Kjell Inge Røkke: – Jeg har flyttet til Sveits

Boligen i Asker har Røkke overført til sin ekskone som en gave. – For de som er Aker og meg nær, er jeg fortsatt bare et tastetrykk unna, skriver milliardæren.

– Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits, heter det i et brev som Kjell Inge Røkke har sendt til sine medaksjonærer og medarbeidere.

– Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er hverken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa. Min bolig i Asker, er overført som gave til min ekskone Anne Grete som vil bo på Konglungen sammen med våre to felles barn, skriver Røkke.

Han opplyser at familieselskapet TRG og børsnoterte Aker vil fortsette som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked.

Vurderer å tre ut av flere styrer

Røkke skriver at han gjennom coronapandemien har lært at fysisk tilstedeværelse ikke er like nødvendig for å få ting til å skje i næringslivet.

Han vil fortsette det 25 år lange samarbeidet med konsernsjef Øyvind Eriksen til tross for at han har flyttet.

– Vårt samarbeid og vår relasjon er selvsagt ikke betinget av fysisk arbeidssted. Vi har også gleden av å arbeide sammen med et svært kvalifisert styre og tillitsvalgte som utfordrer oss, skriver han.

– I den fasen Aker går inn i, er Øyvind og lederteamene i Aker og porteføljeselskapene mer relevante enn det jeg vil være, skriver han.

– Jeg vil fortsette som den aktive eieren og styrelederen i årene som kommer. Samtidig er det naturlig at jeg etter hvert vurderer å tre ut av styret i flere av porteføljeselskapene.

Fremover vil Røkke bruke mer av tiden på filantropiske aktiviteter.

Fakta Røkke og Aker-selskapene Milliardæren Kjell Inge Røkke er største eier i det industrielle investeringsselskapet Aker, som har flere porteføljeselskaper: Aker BP står for 10 prosent av Norges olje- og gassproduksjon, og er ifølge Aker landets mest verdifulle selskap uten statlig eierskap.

Aker Solutions er et oljeserviceselskap, som driver med ingeniør- og prosjektgjennomføringsselskap i energisektoren.

Aker Horizons er satsingen på fornybar energi og grønne teknologiområder.

Cognite og Aize arbeider innenfor industriell programvare.

Aker Biomarine driver med marin bioteknologi. Salmar Aker Ocean eies sammen med Gustav Witzøe-dominerte Salmar og driver innen oppdrett.

Røkke har fått med seg tidligere Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad i en ambisiøs satsing på investeringsvirksomhet, gjennom Aker Asset Management. Det skal ifølge Aker bli «et aktivt forvaltningsselskap som knytter kapitalen tett sammen med industrikunnskap og transaksjonskompetanse». Målet er å etablere et fond på totalt 100 milliarder euro. Kilde: Aker Les mer

– Yte, nyte og dele

Røkke skriver at han tidligere delte livet sitt i tre faser: Yte, nyte og dele. Etter hvert som årene har gått, har de tre fasene begynt å smelte sammen – men dog ikke helt.

– Jeg vil fortsette å yte, nyte og dele – helst hver dag, skriver milliardæren.

– Heldigvis har jeg fortsatt en «bucket list» over ting som jeg har lyst til å gjøre og oppleve. Min ambisjon er at den fasen jeg nå tar fatt på vil gagne både Aker og meg, skriver Røkke.

– For de som er Aker og meg nær, er jeg fortsatt bare et tastetrykk unna, avslutter Røkke brevet, datert 12. september, Lugano.

Klassereise

Kjell Inge Røkke vokste opp i en industrifamilie i Molde.

Han har ingen utdannelse, og har ADHD og er ordblind. Likevel har han blitt internasjonal industrileder gjennom milliardkonsernet Aker.

Starten på hans karriereeventyr var da tjente han gode penger på fiske og ombygging av skip i USA tidlig på 80-tallet.

Da han returnerte til Norge på 90-tallet tok han etter hvert over ledelsen i Aker, og har siden ledet milliarbedriften.

Røkke har flere ganger blitt beskrevet som en selvlaget mann, som har gjennomført en spektakulær klassereise.

Reisen har dog ikke vært uten turbulens.

I sin tid i norsk offentlighet har det flere ganger stormet rundt milliardæren. Senest i 2019 måtte Røkke møte i retten etter en utpressingssituasjon med den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen.

Torpedoen kom i retten med flere alvorlige anklager mot Røkke, og beskrev forholdet til Røkke som profesjonelt, og hevdet at han hadde utført flere oppdrag for milliardæren tidlig på 2000-tallet.

I RETTEN: Kjell Inge Røkke ble frikjent fra anklagene om samarbeid med en torpedo i retten.



Den alvorligste anklagen fra Iversen var at Røkke hadde bedt ham om «å fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal (50). Han forklarte også at han hadde truet en advokat på vegne av Røkke.

Iversen ble ikke trodd av retten. Han ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha forsøkt presse Kjell Inge Røkke (61) for mellom 6 og 20 millioner kroner.

I 2020 var han Norges rikeste, men en formue på 19,6 milliarder kroner.

Han sitter i en rekke styrer i norsk næringsliv.