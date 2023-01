Skeidar skal si opp ansatte

Den Martin Andresen-kontrollerte møbelgiganten Skeidar sier at de planlegger nedbemanning.

Kjededirektør i Skeidar Karl Ekornes bekrefter til E24 at selskapet planlegger å gi beskjed til de ansatte neste uke.

– Vi opplever en relativt kraftig nedgang i markedsomsetning i januar og tilpasser kostnadene til situasjonen, sier han.

Ekornes sier at markedet i henhold til Virke sine tall skal ned med 5–10 prosent i år, og at det er noe selskapet tilpasser seg til.

– Hvor mange ansatte vil bli berørt?

– Jeg har ikke noen tall. Det er store variasjoner innad i kjeden. Det er en pågående vurdering. Konklusjonen på antall og hvem det gjelder blir i slutten av neste uke, sier han.

– Hvem blir berørt?

– Det er bemanning i varehus det dreier seg om, og som vurderes opp mot omsetningsnivå, sier Ekornes.

Mangler hovedtillitsvalgt

Ekornes sier at de ansatte enda ikke har fått beskjed, men at det vil bli gitt informasjon.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med konserntillitsvalgt i møbelkjeden, men får opplyst av tidligere konserntillitsvalgt at kjeden ikke har noen som fungerer i rollen.

– Det ble ikke valgt en ny etter pandemien, sier Lil Cathrin Jusnes, tidligere hovedtillitsvalgt.

Jusnes sier at hun ikke har fått informasjon om den planlagte nedbemanningen.

Økonomisk tilbakegang

I selskapets siste årsregnskap for 2021 fikk Skeidar et resultat på 90,9 millioner kroner før skatt. Møbelkonsernet tok ut halvparten av overskuddet i utbytte. Det betyr flere titall millioner kroner til konsernsjef og storeier Martin Andresen, som også fikk 2,9 millioner kroner i lønn.

Skeidar føyer seg inn i en rekke med selskaper som har varslet nedbemanninger den siste tiden. I midten av januar varslet Elkjøp at de ville nedbemanne og redusere lønnskostnadene med 12 prosent. Tirsdag denne uken varslet Telenor at de vil kutte 200 stillinger. Mestergruppen informerte også om at de ville nedbemanne 100 årsverk.

Prisveksten er skyhøy i Norge og store deler av verden. I Norge kom inflasjonen inn på 5,9 prosent i desember. Langt over Norges Bank sitt mål om en prisvekst på to prosent.

Det har ført til at Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache har satt opp renten en rekke ganger det siste året. Det betyr at renten på boliglån stiger og at nordmenn får mindre penger og rutte med.

Marius Hov i Handelsbanken sa til E24 i dag at han mener Norge er på vei inn i en resesjon og økonomisk tilbakegang.