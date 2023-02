Resultathopp for Aker BP - vil øke utbyttet

Oljeselskapet har vokst kraftig det siste året. I fjorårets siste kvartal landet resultatet før skatt på 2,2 milliarder dollar og Aker BP varsler økt utbytte.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

- Fjerde kvartal markerte slutten på enda et bemerkelsesverdig år for Aker BP. Gjennom Lundin-oppkjøpet er vi doblet i størrelse og har skapt en sterkere og mer økonomisk robust plattform for fremtidig vekst, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en pressemelding.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte olje- og gasselskapet Aker BP legger fredag frem resultatene for fjerde kvartal.

Tallslippet viser at selskapet har vokst kraftig det siste året, og selskapet varsler også en økning i utbyttene til aksjonærerene.

Øker utbyttet

Utbyttet for 2023 økes til 2,2 dollar per aksje, opp fra 2,0 dollar per aksje. Per kvartal tilsvarer det et utbytte på 0,55 dollar per aksje.

Omsetningen økte til 3,8 milliarder dollar i fjerde kvartal fra 1,9 milliarder dollar i tilsvarende kvartal året før, viser kvartalsrapporten.

I samme periode steg brutto driftsresultat (ebitda) til 3,5 milliarder dollar fra 1,6 milliarder dollar.

Resultatet før skatt landet på 2,2 milliarder dollar og etter skatt satt Aker BP igjen med 112 millioner dollar.

I fjerde kvartal året før var resultatet på 1,2 milliarder dollar før skatt og 355 millioner dollar etter skatt.

På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 3,9 milliarder dollar, et brutto driftsresultat på 3,5 milliarder dollar, et resultat før skatt på 2,1 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 105 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.

Høyere oljepris, lavere gasspris

Aker BP har tidligere oppgitt prisene selskapet oppnådde i fjerde kvartal:

Selskapet fikk 86,6 dollar fatet for oljen sin, opp fra 78,8 dollar fatet i fjerde kvartal året før.

Selskapet fikk 150,4 dollar per fat oljeekvivalenter for gassen sin. Det var ned fra 169,5 dollar fatet i fjerde kvartal året før.

Aker BP produserte 432.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, opp fra 207.000 fat om dagen i fjerde kvartal året før.

Oljeselskapet opplyste også at det tok nedskrivninger på 600–700 millioner dollar før skatt, hovedsakelig på Wisting-feltet som ble utsatt.

Før jul leverte Aker BP og partnerne utbyggingsplaner for hele ti prosjekter på sokkelen, som innebærer planer om å investere rundt 200 milliarder kroner frem til 2028.

Blant disse er Yggdrasil (tidligere Noaka) i Nordsjøen til 115 milliarder kroner og Valhall PWP-Fenris (tidligere King Lear) til 50 milliarder kroner.