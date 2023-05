To dømt for innsidehandel i Aker Horizons

To personer er dømt til ubetinget fengsel for innsidehandel i det Oslo Børs-noterte selskapet Aker Horizons.

De to personene kjøpte aksjer i Aker Horizons dagen før selskapet meldte om et samarbeid med den japanske giganten Mitsui, ifølge to separate dommer fra Oslo tingrett.

Meldingen om samarbeidet bidro til at aksjekursen til fornybarselskapet Aker Horizons steg kraftig på Oslo Børs.

De to personene kjøpte aksjene etter råd fra en person som jobbet i Aker Horizons, ifølge dommen.

Vedkommende hadde fortalt dem at det snart skulle komme positive nyheter fra Aker Horizons, og at de derfor burde investere i selskapet.

De to dømmes til henholdsvis fem måneder og 45 dager ubetinget fengsel. I tillegg inndras henholdsvis knappe 486.000 kroner og 26.000 kroner.

Dagens Næringsliv omtalte i forrige uke den ene dommen.

Kjøpte for millioner

De to personene avga en uforbeholden tilståelse i retten onsdag i forrige uke. Begge har vedtatt dommen. De fikk fullt fradrag i straffen for å ha avgitt uforbeholdne tilståelser.

Aksjene ble kjøpt 23. mars i fjor:

Den ene domfelte kjøpte 80.950 aksjer for 1,7 millioner kroner og solgte dem igjen for knappe 2,2 millioner kroner. Aksjene ble solgt så snart avtalen med Mitsui ble kjent. Gevinsten utgjorde nesten 500.000 kroner på mindre enn ett døgn.

Den andre domfelte kjøpte 7.300 aksjer for drøye 159.000 kroner og solgte dem igjen for drøye 199.000 kroner. Gevinsten ble på drøye 40.000 kroner.

Saken mot personen som var ansatt i Aker Horizons er under etterforskning, opplyser aktor Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til E24.

Vedkommende er mistenkt for å ha ulovlig delt innsideinformasjon og for å ha tilskyndet til eller anbefalt de domfelte til å foreta innsidehandel, ifølge en melding.

Hastet

Økokrim siktet de to domfelte personene i februar i år.

Ut fra utskrift fra lydopptak med megler, fremgår det at det hastet for den ene av de domfelte å få kjøpet i stand og at vedkommende skulle selge dagen etter, eller dagen etter det, ifølge dommen.

Den ene domfeltes advokat, Rasmus Dannevig Woxholt, sier at han ikke har noen kommentarer til saken. Han sier også at vedkommende ikke har noen kommentarer.

– Det er en tilståelsesdom og jeg har ikke noen kommentarer utover det, sier Henning Harborg, som er advokat for den andre domfelte.

E24 har vært i kontakt med den ene domfelte, som ikke ønsker å kommentere saken.