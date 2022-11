Leverer utbyggingsplan for Maria 2: Skal satse fire milliarder

Det kommer en rekke utbyggingsplaner på sokkelen i høst, som blir del av gunstige midlertidige skatteregler. Nå er Wintershall Dea klar med Maria 2, som skal øke reservene på feltet med 22 millioner fat oljeekvivalenter.

Wintershall Dea og partnerne leverer nå utbyggingsplan for andre fase av Maria-feltet, en investering på fire milliarder kroner.

Tirsdag leverer Wintershall Dea endret utbyggingsplan for Maria-feltet til olje- og energiminister Terje Aasland, sammen med representanter for partnerne Sval Energi og Petoro.

Maria-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, og er den første utbyggingen på sokkelen hvor tyske Wintershall Dea er operatør. Wintershall er eid av det tyske kjemiselskapet BASF og investeringsselskapet LetterOne.

– Jeg er glad for å se at selskapenes arbeid med å øke produksjonen fra Mariafeltet nå konkretiserer seg i en endret plan for utbygging og drift. Videreutviklingen av Mariafeltet bidrar til økning i ressurser og å utnytte etablert infrastruktur som er viktig for petroleumsindustrien i Midt-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en kommentar.

Administrerende direktør Michael Zechner i Wintershall Dea Norge overleverte utbyggingsplanen til olje- og energiminister Terje Aasland tirsdag.

Starter i 2025

Produksjonen fra fase to av Maria er planlagt å begynne i andre kvartal 2025, og skal produsere frem til 2040.

Utbyggingen av andre fase av undervannsfeltet Maria vil øke feltets reserver med 22 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis alt dette var olje ville den hatt en salgsverdi på 21 milliarder kroner, gitt en pris på 950 kroner fatet.

Maria-feltet inneholder mest olje, men også noe gass og kondensat, ifølge Norsk Petroleum. Funnet ble gjort i 2010, og feltet produserer olje og gass via to undersjøiske brønnrammer på 300 meters dyp.

Feltet ble satt i drift i 2017 og var en gladnyhet for bransjen. Mens flere felt har blitt rammet av forsinkelser og budsjettsprekker, ble Maria satt i gang ett år før planlagt. Utbyggingen ble også 3,7 milliarder kroner billigere enn antatt i utbyggingsplanen, ifølge Oljedirektoratet.

Sliter med trykket

Den andre fasen av utbyggingen skal håndtere utfordringer med trykkstøtten i reservoaret.

Maria-utbyggingen er avhengig av infrastrukturen i Norskehavet, og drives ved hjelp av feltene Åsgard, Kristin, Heidrun og Tyrihans. Blant annet får feltet vann fra Heidrun og gass fra Åsgard (via Tyrihans) som pumpes ned i reservoaret for å øke trykket, mens Kristin er vertsplattform.

Oljen fra feltet overføres til Åsgard-feltet for lagring og eksport, mens gassen går via Åsgard til landanlegget Kårstø.

I fase to gjør partnerne tiltak for å øke utvinningen. Det inkluderer en ny brønnramme og nye brønner. Brønnrammer installeres ofte på havbunnen. De består av stålrør som er sveiset sammen og fungerer som fundament for ulikt utstyr, i tillegg til at de beskytter brønnene mot blant annet tråling.

Wintershall Dea eier 50 prosent av Maria-feltet og er operatør. Partneren Petoro eier 30 prosent, og Sval Energi eier 20 prosent.