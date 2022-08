Schibsted kutter kost­nader – topp­ledelsen dro på luksus­hotell i Skott­land

Mediekonsernet har innført kostnadskutt og reisebegrensninger. Denne uken dro drøyt 60 personer fra toppledelsen på tre dagers tur til Skottland og sjekket inn på et femstjerners hotell.

Konsernledelsen i Schibsted var denne uken på ledersamling på eksklusive Gleneagles i Skottland. Budsjettet for samlingen var rundt to millioner kroner, hvor én million ble betalt i 2020 og ikke kunne refunderes.

Det er harde finansielle tider for Schibsted. I årets andre kvartal hadde selskapet 123 millioner kroner mindre i inntekter enn i samme periode året før, og aksjen har fått juling på Oslo Børs.

Selskapet har varslet kostnadstiltak hvor reisebegrensning er sentralt. Samtidig var mediegigantens toppledere tidligere denne uken samlet på Gleneagles Hotel i Skottland. Det femstjerners hotellet beskrives av Forbes som «det mest ikoniske hotellet i Skottland», og Condé Nast inkluderte Gleneagles på listen over verdens 20 beste hoteller i 2018.

Schibsted påpeker at oppholdet opprinnelig ble bestilt, og delvis betalt, for to år siden for Schibsted Sales Awards, men ble avlyst på grunn av pandemien.

– Samlingen ble utsatt flere ganger på grunn av covid – og innbetalt beløp var ikke refunderbart. Derimot kunne vi benytte oss av stedet og allerede innbetalt beløp innen utgangen av 2022, skriver kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Atle Lessum, til E24.

Schibsted opplyser at det totale budsjettet for turen var på 1,6 millioner kroner, og at én million kroner ble betalt for over to år siden. I tillegg kom utgifter til flybilletter og øvrig transport for de rundt 60 deltagerne.

Selskapet anslår en totalpris på rundt to millioner kroner for ledersamlingen.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund mener ledersamlingen var helt nødvendig. Hun sier det var tre år siden alle hadde møttes, og at ledelsen valgte det luksuriøse hotellet kun fordi det allerede var betalt.

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, sier til E24 at hun mener ledersamlingen i Skottland var nødvendig.

«Riviera in the Highlands»

Gleneagles Hotel ligger en drøy time utenfor Edinburgh. Da hotellet åpnet i 1924 ble det beskrevet som en «Riviera in the Highlands». I 2005 ble G8-møtet holdt samme sted. Den gang med gjester som George Bush, Tony Blair og Vladimir Putin.

På hjemmesiden beskriver hotellet seg slik: «Gleneagles er et luksushotell, spa- og golfresort i hjertet av Skottland».

Ifølge Forbes Magazine er Gleaneagles Hotel «kanskje det mest magiske stedet på jorden».

E24 har snakket med flere av deltagerne som sier at det i hovedsak var faglig innhold under oppholdet. Lessum i Schibsted sier at toppledelsen avsluttet turen med «klassiske skotske aktiviteter som blant annet pil og bueskyting og tautrekking».

Lessum opplyser videre at det kun var interne deltagere, og ingen betalte foredragsholdere.

– Programmet for samlingen var å presentere – og diskutere – strategien for selskapet innenfor alle forretningsområder og enheter, i tillegg til å skape en felles forståelse for hvordan situasjonen vi har i verden påvirker oss som selskap, skriver han.

Blant foredragsholderne på samlingen var E24s samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen. Han var invitert for å snakke om den politiske situasjonen i verden og bodde én natt på hotellet.

Gleneagles hotell i Skottland har fem stjerner og tilbyr luksuriøse omgivelser og rom for sine gjester.

– Ikke heldig timing

Blant de reisende topplederne E24 har snakket med er VG-redaktør Gard Steiro, Aftenposten-redaktør Trine Eilertsen og konserndirektør for Schibsteds nyhetsvirksomhet (Schibsted News Media), Siv Juvik Tveitnes.

Sistnevnte mener tidspunktet for topplederturen kunne vært bedre.

– Jeg tenker jo at timingen ikke er heldig, sier Tveitnes, som gjentar det Schibsted-kollega Lessum har sagt om at turen var planlagt for en stund siden, og at konsernet allerede hadde betalt for dette.

– En slik tur hadde neppe blitt planlagt i dag, sier Tveitnes.

Hun sier det var en tur med tettpakket faglig opplegg, med lite tid til utenomfaglige aktiviteter.

– Spiste dere noe god mat?

– Vi har jo selvfølgelig spist mat, men det har ikke vært noe ekstra.

VG-redaktør Gard Steiro sier han mener det er viktig å være til stede når strategi blir diskutert.

– Hva tenker du om signaleffekten av en toppledersamling på et femstjerners hotell i utlandet?

– Jeg tenker det er et helt relevant spørsmål å stille. Dette var planlagt lenge. Og når det var betalt og bestilt så var det viktig for meg å delta når konsernet diskuterer strategi som påvirker VG.

Sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, mener også at turen var nødvendig.

– Poenget er at vi måtte ha en samling uansett og den måtte være et sted. Her var bookingen betalt og det er dumt ikke å benytte seg av det. Men det er ingen som hadde planlagt det slik i dag, sier hun og legger til:

– Vi er i en helt annen økonomisk situasjon nå enn vi var før pandemien, noe som var et viktig tema på denne samlingen.

Det staselige hotellet i Skottland åpnet i 1924.

Tillitsvalgt håper på samme raushet

Konserntillitsvalgt Marita E. Valvik håper i lys av Skottland-turen at Schibsted viser samme grad av raushet til flere fremover.

– Vi er klar over at Schibsted leverte et godt resultat i fjor, og ser hvilke signaler som kan sendes med en slik tur. Vi ser også at denne holdningen bør gjelde når vi nå går inn i lønnsoppgjøret, sier Valvik.

– Så Schibsted burde ikke droppet turen?

– Jeg forstår at en del av denne turen er «sunk cost». Det er opp til ledelsen å vurdere hvor mye ekstra utgifter det går med til fly og flytog og så videre. Signaleffekten er at det er penger til slike ting, også denne høsten.

Sunk cost er et begrep som betyr penger som allerede er investert, og en kostnad som ikke kan reverseres.

– Hva er Schibsteds retningslinjer når det kommer til reisevirksomhet i lys av nylige kostnadsbesparelser?

– Bare nødvendige reiser.

– Kunne man ha hatt samlingen ved hovedkvarteret i Oslo?

– Det er kanskje nå jeg skal si ingen kommentar.

Klubbleder i Schibsted-eide VG, Jørgen Braastad, ser verdien av at ledere samles, men mener dette sender et dårlig signal.

– Jeg legger til grunn at dette ikke var refunderbart. I tiden som kommer regner jeg med at også ledelsen i konsernet følger de samme retningslinjene som de ansatte når det gjelder innsparingstiltakene som er laget, sier Braastad.

Det var ingen konserntillitsvalgte fra Schibsted med på turen, får E24 opplyst.

Skogen Lund: – Vi diskuterte signaleffekten

Det var de to øverste ledernivåene, altså konsernledelsen og de som sitter i konserndirektørens ledergruppe, som var med på samlingen.

– Den eneste grunnen til at vi dro på den turen var at det var forhåndsbetalt. Vi hadde ikke gjort det hvis ikke. Vi var avhengig av å ha et slikt treff. Vi diskuterte signaleffekten, sier Kristin Skogen Lund til E24.

Hun mener at samlingen ikke hadde vært billigere å gjennomføre i Oslo, gitt beløpet som allerede var innbetalt.

Skogen Lund sier videre at hun ikke forstår hvorfor ledersamlingen er så interessant, og påpeker også at hotellbestillingen ikke kunne utsettes ytterligere.

Reisevirksomhet har vært en del av kostnadskuttene som har blitt kommunisert, noe også Skogen Lund påpeker.

– Man skal være forsiktig med reiser, men hvis du spoler tilbake til vårt siste allmøte så sier jeg bevisst at vi gjør unntak for ting som er forhåndsbetalt. Vi kan ikke la være å reise når man har betalt, da blir det bare symbolpolitikk.

Hun står fast ved at samlingen var nødvendig, og kaller den en «god investering».

Stort aksjefall

Siden årsskiftet har Schibsted falt nesten 50 prosent på Oslo Børs til en markedsverdi på i underkant av 40 milliarder kroner. Schibsted-aksjene er splittet i A-aksjer og B-aksjer med begrenset stemmerett.

I indeksen som består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs (OBX), har ingen andre selskaper falt like mye i år. I delårsrapporten som ble publisert i forbindelse med Schibsteds forrige kvartalsresultat, ble Skogen Lund sitert på følgende:

– Vi er klar over at det fremover må bli en bedre balanse mellom investeringer, kostnader og lønnsomhet, og vi har identifisert og begynt å implementere kostnadsreduserende tiltak med virkning fra tredje kvartal og utover.

