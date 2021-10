Bondelaget frykter for matproduksjonen etter gjødsel-stans

Bondelaget frykter at Felleskjøpets varslede stans i salget av mineralgjødsel vil ha negativ innvirkning på matproduksjonen.

NTB

– Dette er en dramatisk situasjon som jeg ikke kan se at vi har opplevd tidligere, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til NRK.

På grunn av sterk prisvekst og et uforutsigbart internasjonalt marked vil ikke Felleskjøpet Agri selge mineralgjødsel inntil videre, kunngjorde de overfor Nationen onsdag.

– Det skaper en uforutsigbarhet for matproduksjonen både i Norge og andre land. Det har potensial i seg for å gi negative konsekvenser for matproduksjonen, sier Gimming.

Han legger imidlertid til at det er lenge til vekstsesongen, og at det er usikkert hva som vil skje fram i tid.

Kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet sier det er umulig for Felleskjøpet å selge en vare de ikke vet hva de vil måtte betale for fremover i tid.

Han mener imidlertid at bøndene ikke trenger å frykte for vekstsesongen.

– Vi har fått forsikringer fra vår hovedleverandør Yara om at de har ambisjoner om å oppfylle sine forpliktelser overfor det norske markedet inn mot våren 2022, sier han.