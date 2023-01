IMF venter kraftig oljeprisfall

Prisveksten bremser, den økonomiske veksten blir historisk lav og oljeprisen får en knekk, ifølge IMFs nye globale prognoser. Etter en overraskende sterk høst jekkes likevel vekstutsiktene opp fra forrige rapport.

PRISKNEKK: Oljeprisen spås å få et tungt år.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har sett inn i spåkulen, og legger natt til tirsdag frem sine anslag for verdens økonomiske utsikter. De tror det blir svært lav vekst det neste året.

Verst går det utover godt utviklede økonomier. IMF spår at de store økonomiene vil ha et brått vekstfall, og at de samlet kun vil vokse 1,2 prosent, sammenlignet med 2,7 prosent i 2022.

Dette er en nedjustering på 0,2 prosentpoeng fra rapporten i oktober, mye på grunn av en kraftig nedjustering av Storbritannias vekst.

I USA tror de veksten kun vil ligge på 1,4 prosent i år, og magre 1 prosent neste år. Eurosonen vil ifølge rapporten kun ha en vekst på 0,7 prosent. Her er anslagene jekket opp henholdsvis 0,4 og 0,2 prosentpoeng fra oktober-rapporten.

Samlet sett venter IMF en vekst på 2,9 prosent i verdensøkonomien i 2023. Det er 0,2 prosentpoeng høyere enn de så for seg i forrige rapport. IMF trekker frem at tredje kvartal 2022 hadde sterkere vekst enn ventet, som årsak til oppjusteringen.

– Negativ global vekst – som ofte skjer når det er en global resesjon – er ikke ventet, påpeker IMF.

Pengefondet understreker at veksten anslås å bli lavere enn det historiske snittet på 3,8 prosent i perioden 2000–2019.

PENGESJEF: Direktør i Det internasjonale pengefondet, Kristalina Georgieva, her fra World Economic Forum i Davos.

Tøffere tider i Vesten

I rapporten påpeker Pengefondet at sentralbankenes rentegalopp og Russlands angrepskrig i Ukraina tynger økonomien over hele verden.

De mener videre at den bremsende veksten som de tror vil komme i 2023 vil skyldes tøffere tider i de såkalte avanserte økonomiene.

«Vekstnedgangen i 2023 er drevet av avanserte økonomier. I fremvoksende markeder og økonomier under utvikling, nådde vekstanslagene bunnen i 2022. Veksten er ventet å ta seg opp i Kina nå de åpner for fullt igjen i 2023. Den ventede oppturen i begge grupper i 2024 reflekterer en gradvis innhenting fra effekten av krigen i Ukraina og subsidiering av inflasjonen,» skriver de i rapporten.

Dette er de viktigste anslagene for 2023:

Inflasjonen vil nå toppen.

Oljeprisen vil falle 16,3 prosent.

Global vekst vil synke fra 3,4 prosent i 2022 til 2,9 i år. Deretter tror IMF den vil stige til 3,1 i 2024.

Den globale inflasjonen vil falle fra 8,8 prosent i 2022 til 6,6 prosent i 2023, og deretter til 4,3 prosent i 2024. Dette er fremdeles et høyere nivå enn før pandemien, da inflasjonen globalt var 3,5 prosent.

USA vil ha en vekst på 1,4 prosent.

Eurosonen vil ha en vekst på 0,7 prosent.

Storbritannia vil ha negativ vekst på −0,6 prosent. En nedjustering på 0,9 prosentpoeng fra oktober.

Fremvoksende markeder vil ha en vekst på 5,3 prosent samlet i 2023, og 5,2 prosent i 2024.

Kina anslås å ha en vekst på 5,3 prosent, etter at de for første gang på 40 år hadde lavere vekst enn verdensgjennomsnittet i 2022.

I Midtøsten forventer de at veksten faller fra 5,3 prosent i fjor til 3,2 prosent i år.

SPÅS NED: Prisen på nordsjøoljen kan få seg en knekk.

Spår tydelig oljeprisfall

IMF tror oljeprisen vil få en solid smell, og falle med 16,3 prosent.

Mandag koster et fat nordsjøolje 85,5 dollar fatet, rundt samme nivå som ved nyttår. Et fall på 16 prosent vil bety en pris på 70 dollar fatet. Forrige gang prisen var på det nivået var i juni 2021, da oljeprisen hentet seg inn etter en kraftig knekk under pandemien.

Oljeprisen har et turbulent år bak seg, spesielt på grunn av krigen i Ukraina.

Opec+-landene vedtok i høst å strupe inn oljeleveranser i et forsøk på å holde oljeprisen høy.

IMF mener prisen vil få en knekk fordi etterspørselen etter detaljvarer vil avta, altså at folks forbruk vil bli mindre.

VEKSTVINNER: Av verdens store økonomier, har IMF størst tro på at Kina produserer vekst.

Tror på inflasjonstopp

Verdens sentralbanker har hevet renten i kapp det siste året for å få kontroll på en uregjerlig prisvekst.

I flere av verdens største økonomier har inflasjonen i flere måneder vært tosifret. Nå tror IMF vi nærmer oss toppen, og at inflasjonen verden over vil synke i løpet av året.

Dette begrunner de med at global etterspørsel etter detaljvarer avtar kraftig. I Norge viste shoppetallene for desember en nedgang på 3,6 prosent.

«Anslagene er også et utslag av den kjølende pengepolitikken som tøyler inn kjerneinflasjonen, som globalt er ventet å falle fra 6,9 prosent i fjerde kvartal 2022, til 4,5 prosent innen fjerde kvartal 2023», skriver de i rapporten.

IMF venter at inflasjonen vil avta kraftig både i avanserte og fremvoksende økonomier.