Tesla saksøkt etter avsløringer

En Tesla-eier fra San Francisco står bak gruppesøksmålet. Bakgrunnen er avsløringen om at ansatte skal ha delt private opptak fra kunders biler.

Tidligere Tesla-ansatte forteller at det var vanlig å dele opptak fra kunders biler mellom ansatte. Opptakene kunne være alt fra bilulykker til morsomme opptak av kunders kjæledyr.

Kopier lenke

Kopier lenke

Fredag saksøkte en Tesla-eier i San Francisco elbilprodusenten Tesla med beskyldninger om at selskapet blant annet har krenket privatlivets fred, skriver Reuters.

Søksmålet kommer etter avsløringer om at Tesla-ansatte skal ha delt private opptak fra kunders biler på private meldingssystemer mellom 2019 og 2022.

– Vi kunne se kunder gjøre klesvask og veldig intime ting. Vi kunne se barna deres, sier en tidligere Tesla-ansatt.

Smaksløs underholdning

Det er Henry Yeh fra San Francisco, eier av en Tesla Model Y, som står bak søksmålet. Yeh hevder han saksøker på vegne av seg selv, folk i samme situasjon og allmennheten.

– Tesla-ansatte har delt de private bildene og videoene for sin egen smaksløse underholdning, til ydmykelse for de som ble filmet, sier Henry Yeh.

Det var med dette kameraet som peker fremover at Tesla-ansatte gjorde opptak og delte dem i private meldingssystemer.

Advokat Jack Fitzgerald, som representerer Yeh, mener Tesla må holdes ansvarlig. Både for krenkelsene og for deres slappe personvernpraksis overfor ham og andre Tesla-eiere.

– Yeh er forbannet bare ved tanken på at kameraene til Tesla kan brukes til å krenke privatlivets fred, sier Yeh sin advokat Jack Fitzgerald.

Videoer spres

Reuters har intervjuet tidligere ansatte hos Tesla. Gjennom disse intervjuene ble det avdekket alvorlige brudd på personvernet.

Private opptak fra bilenes kamerasystem sirkulerte i ansattes private meldingssystemer. Ifølge kildene til Reuters har alt fra bilulykker, sinte sjåfører i trafikken og mer harmløse klipp av morsomme dyr blitt delt som underholdning.

– Vi kunne se inn i folks garasjer og deres private eiendom. La oss si at en av Teslas kunder har noe i garasjen sin som var spesielt – folk ville sendt slike ting videre, sier en kilde til Reuters.

En tidligere ansatt i Tesla har nevnt at særlig én video spredde seg som ild i tørt gress. I denne videoen kan man se en bil som bryter fartsgrensen i et boligområde. Sjåføren traff et barn på sykkel. Videoen sirkulerte på Teslas kontor i San Mateo, California.

Kameraene har stått på selv når kjøretøyet var parkert og avslått, dersom kunden hadde gitt samtykke til dette. Denne praksisen er nå stoppet.