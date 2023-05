Olje- og energiministeren overtar ansvaret for Petroleumstilsynet

Statsminister Jonas Gahr Støre tar grep. Sikringsarbeidet i olje- og gassbransjen samles nå under én statsråd.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet ser bare fordeler med nå å rapportere til olje- og energiminister Terje Aasland.

Erlend Skarsaune

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor har sikringsarbeidet i norsk olje- og gassbransje fått økt oppmerksomhet.

Leveranser av norsk gass til kontinentet er blitt helt avgjørende, når importen av russisk gass er borte.

Dette får nå også betydning for hvordan regjeringen vil styre olje- og gassbransjen i Norge. Ansvaret for Petroleumstilsynet flyttes nå til Olje- og energidepartementet, har statsminister Jonas Gahr Støre bestemt.

Å samle sikkerhetsarbeidet vil gi «en styrket, tydelig og mer helhetlig petroleumsforvaltning», mener han.

– Dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser med all tydelighet at det er behov for en slik samlet tilnærming for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i petroleumssektoren, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Tidligere har Arbeids- og inkluderingsdepartementet – nå ved statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) – hatt ansvaret.

Tilsynsdirektør Anne Myhrvold følger med mens olje- og energiminister Terje Aasland blir intervjuet om endringene i ansvaret for Petroleumstilsynet.

Invitert på tilsyn

Torsdag morgen var olje- og energiminister Terje Aasland på besøk hos de ansatte hos Petroleumstilsynet på Ullandhaug i Stavanger for å informere om at han nå har det politiske ansvaret for dem.

Et sentralt poeng for ham var å informere om at for de ansatte og Petroleumstilsynet fortsetter alt som før.

– Her blir det ingen endringer. Dette handler om å ha én ansvarlig statsråd for dette området, sier Aasland til Aftenbladet.

Han har nå invitert seg med ut på tilsyn.

– Jeg liker å lære og vite hvordan fagfolk jobber. Jeg ble umiddelbart invitert med, sier Aasland.

Ikke noe konkret

Olje- og energiministeren understreker at det er viktig at Petroleumstilsynets uavhengighet fortsetter.

– Denne endringen skjer fordi vi må være veldig tydelig i den situasjonen vi står i, med bakgrunn i krigen.

– Har den tidligere ordningen vist konkrete svakheter?

– Nei, vi har klart å jobbe godt sammen. Vi har trukket gode og raske beslutninger. Men vi mener altså at det er mye bedre med en enhetlig og samordnet organisering av arbeidet med sikring og sikkerhet.

– Kan det også være fordeler at tilsynsmyndigheten har vært under et annet departement?

– Petroleumstilsynet er helt selvstendig. Vi kommer til å vektlegge dette, for det er særdeles viktig at dette fortsetter, sier Aasland.

Han vektlegger at norsk olje- og gassbransje også framover skal være «verdensledende på helse, miljø og sikkerhet».

Selv med rapportering til Olje- og energidepartementet vil Petroleumstilsynet og Anne Myhrvold fortsatt måtte forholde seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som er ansvarlig for arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet.

– Plusser og minuser

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet mener endringen blir viktig.

– Jeg ser en aktiv statsråd som er tydelig på å få ansvar. For oss blir dette en annen rapporteringslinje. Men emnene blir de samme og det er like viktig at vi fortsetter arbeidet med HMS og sikring. Og det er denne statsråden veldig tydelig på.

– En fordel å ligge under et departement som kjenner bedre til olje- og gassbransjen?

– Vi har også tidligere jobbet tett mot Olje- og energidepartementet. Nå får vi én linje inn. Det er alltid plusser og minuser med ulike organiseringer. Dette er en politisk beslutning, ved at statsministeren har sett behov for at én statsråd har ansvaret.

– Har dere opplevd begrensende å være under Arbeids- og inkluderingsdepartementet?

– Nei, det har vi ikke. Dette er først og fremst en politisk beslutning fra statsministeren. Et helhetlig ansvar er viktig og er blitt enda tydeligere nå.

– Hva er minusene ved omorganiseringen?

– Jeg ser ingen minuser som sådan. Det er behov for samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som har ansvar for arbeidsmiljøloven, sier Myhrvold.