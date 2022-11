Gründerfabrikk fra Stavanger satser millioner på nytt tannlegekonsept: – Bransjen er spesielt lønnsom

Økte renter og økte priser på det meste gjør at rekordmange dropper å gå til tannlegen. Stavanger-selskapet Arta+ mener likevel at timingen er god for å etablere et nytt tannlegekonsept.