Solberg: Regjeringens petroleumspolitikk står fast

Regjeringen skal halvere klimagassene innen 2030, og Frp tordner mot «symbolpolitikk». Statsministeren forsikrer at regjeringens petroleumspolitikk står fast.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at regjeringens klimamål ikke vil skje på bekostning av olje- og gassnæringen. Foto: Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Fredag presenterte regjeringen sitt nye klimamål: Utslippene av klimagasser skal kuttes med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Kunngjøringen fikk Fremskrittspartiet til å rase, og partiets energi- og miljøpolitisk talsperson – Jon Georg Dale – beskyldte Høyre for ettergivenhet overfor Venstre i saken.

– Det er bare å gratulere Venstre med en ny seier over fornuften, sa han.

Statsminister Erna Solberg (H) mener at Dale ikke har noe å bekymre seg for, og hun understreker at klimatiltakene ikke vil skje på bekostning av olje- og gassnæringen.

– Vi står fjellstøtt på at vi skal videreføre et høyt og forutsigbart tempo i tildeling av områder for olje- og gassaktivitet på norsk sokkel. Det er fordi vi vet at verdier må skapes før de kan fordeles, sier statsminister Erna Solberg (H) i en uttalelse til NTB.

– Inntektene fra oljenæringen er ikke bare tall i statsbudsjettet, det er også hverdagen til hundre tusen norske arbeidsfolk og familier over hele landet, understreker hun.

