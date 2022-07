Aurora tok millionutbytte i 2021

Aurora tok ikke utbytte i corona-året 2020, men tar 1,2 millioner i utbytte i 2021.

Auroras debutalbum, All My Demons Greeting Me as a Friend kom ut i 2016.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Aurora Aksnes som står bak artistnavnet Aurora dro inn inntekter på 10,9 millioner kroner, gjennom selskapet Aurora Music i 2021. Det er en oppgang fra 10,7 millioner året før. Det inkluderer 1,16 millioner som artisten fikk som coronastøtte i 2020.

Aurora er sanger og låtskriver fra Os i Bjørnafjorden. Hun har blitt nominert og vunnet flere Spellemannpriser for blant annet årets internasjonale suksess og årets musikkvideo.

Årsresultatet for selskapet i 2021 endte på i overkant av 2 millioner i overskudd, som er kraftig ned fra 2,8 millioner i 2020.

Det tilsvarer en nedgang på 38,5 prosent.

Manager Geir Luedy peker på coronapandemien, som hovedgrunn for nedgangen. Han begrunner økningen i utbytte med:

– Vi hadde en god del rettighetsinntekter i fjor som gjorde at det var mulig å ta utbytte, sier han.

Styreformann Jan Øystein Aksnes legger til:

– Utbytte ble tatt da aktivitet etter pandemien har tatt seg opp og omfattende festivalspilling i Europa, samt egen turnévirksomhet i USA og Europa med nærmere 50 show i 2022.

– På vei til normalen

Manageren sier de er på vei tilbake til normalen, men at det kan ta en stund før de er der.

– Vi er nå på vei tilbake til normalen, men jeg tror ikke vi er tilbake i år, kan være tilbake til normalen 2024.

Han viser til at resultatet var innenfor forventningene for året, men tror corona satt en kjepp i hjulet for artisten.

– Uten pandemien kunne vi gått større, sier han, og legger til:

– Uten cororna hadde det vært en voldsom økning, ikke en nedgang.

Luedy sier at de ser billettsalget går saktere, og at folk kjøper billetter på et senere tidspunkt enn tidligere. Han peker på at Aurora er på en konsert nå som har blitt utsatt flere ganger.

Les også Tiden etter Norwegian: – Det tyngste jeg har opplevd i næringslivet

Tidlig suksess

Aksnes startet artist karrieren da hun var 16 år, og opplevde sitt beste resultatet i 2017 da hun var 23 år gammel. Da gikk selskapet nære 3,8 millioner kroner i overskudd, og utbytte var nesten 3 millioner.

2019 doblet artisten inntjeningen fra året før, til 22,2 millioner kroner, og tok 1,8 millioner i utbytte.

Artisten har gitt ut flere populære album, kom i starten av 2021 ut med «The God We Can Touch», som inneholder 15 låter.

I tillegg til utbyttet deler selskapet ut 1,7 millioner i lønn i 2021, hvor det deles ut til Aurora Aksnes som eier 60 prosent av selskapet, og til mor og far som eier 20 prosent hver.