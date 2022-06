Influenser flytter fra Oslo: – Prisene er helt elleville

Karen Elene Thorsen (24), bedre kjent som «Fattig student» på Instagram, flytter hjem til Flekkefjord. Hun håper de høye boligprisene i hovedstaden vil få flere unge til å følge etter.

Influenser og gründer Karen Elene Thorsen (24) møtte E24 i loftsleiligheten på Tøyen noen timer før første visning torsdag denne uken.

– Samboeren min og jeg har bodd her i to år, og blitt veldig glade i leiligheten. Det er virkelig den perfekte plassen å bo – så det har ikke bare vært enkelt å legge den ut for salg, sier Karen Elene Thorsen (24).

Mat-influenseren og gründeren ble kjent gjennom instagramkontoen «Fattig student», hvor hun legger ut middagstips og ukemenyer til en billig penge.

Nå har 24-åringen solgt loftsleiligheten på Tøyen i Oslo for å flytte hjem til Flekkefjord, hvor både hun og samboeren vokste opp.

– Vi kjøpte denne uken et oppussingsobjekt på det vi mener er Flekkefjords fineste tomt. Det kommer til å bli et dyrt og omfattende prosjekt, så jeg er forberedt på å leve litt økonomisk kjipere enn før, sier hun.

Skal vi tro boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, som ble lagt frem fredag, kom Thorsen godt ut av boligsalget.

Karen Elene Thorsen mener hun og samboeren gjorde et kupp, da de kjøpte bolig like etter coronautbruddet.

Økt med 1,2 mill. på to år

Paret kjøpte Oslo-leiligheten sammen for drøyt 4,4 millioner kroner i april 2020 – like etter at landet hadde blitt stengt ned som følge av covid-19-utbruddet.

– Da visste ingen hvordan pandemien ville påvirke boligmarkedet. Vi fikk lån i banken og slo til. Det viste seg å være et godt kjøp. Bare en måned senere skjøt boligprisene i taket, forteller Thorsen.

Nylig ble den 64 kvadratmeter store 3-romsleiligheten lagt ut med en prisantydning på nær 5,7 millioner.

– Da megleren ringte og sa vi burde legge oss på det prisnivået, ble jeg kjempefornøyd. Jeg visste at den hadde gått en del opp, men det var høyere enn forventet, sier hun.

Boligen ble solgt allerede før siste visning, men Thorsen ønsker ikke å opplyse om salgssummen.

– Jeg var fornøyd med budet, og det gikk raskere enn ventet, sier Thorsen.

Etter to år på Tøyen selges boligen til Karen Elene Thorsen og samboeren for nær 1,2 millioner mer enn de kjøpte den for.

Prisantydningen tilsvarte en kvadratmeterpris på 91.800 kroner, som er drøyt 2000 kroner høyere enn gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo de seks siste månedene. I mai økte boligprisene i Oslo mest i landet med en økning på 1,8 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

– Prisene i Oslo er helt elleville. Utenbys kan du kjøpe et hus med samme egenkapital du trenger for å kjøpe 45 kvadratmeter på Grünerløkka. Det merket vi raskt da vi så etter bolig i Flekkefjord, selv om prisene har steget betraktelig også der, legger hun til.

– Bør ikke nøle

Thorsen har sett at prisene har fortsatt å stige til tross for renteøkninger, inflasjon og stadige spådommer om boligprisnedgang i hovedstaden – en utvikling som overrasker ekspertene.

Selv mener hun unge førstegangskjøpere ikke burde nøle, hvis de har muligheten.

– Utallige ganger har ekspertene sagt at «nå kommer nedgangen i boligmarkedet i Oslo». I stedet har prisene bare fortsatt å vokse. Selv tenker jeg at det alltid vil lønne seg å slå til, om du får muligheten til å komme deg inn på boligmarkedet, sier hun.

– Å leie en leilighet, mens du sitter og krysser fingrene for at prisene skal gå ned, tjener du ingenting på, sier influenseren.

Nær prisdobling på ti år

Statistikken gir henne langt på vei rett. De siste ti årene har boligprisene i Oslo nær doblet seg, med en prisvekst på 95 prosent.

– Det er trist hvis prisnivået i hovedstaden blir så høyt at unge ikke kommer inn på boligmarkedet. Men hvis det kan føre til at flere unge velger å bosette seg i mindre byer rundt om i landet, slik samboeren min og jeg har valgt å gjøre, kan det jo komme noe positivt ut av det også, sier 24-åringen.

Karen Elene Thorsen forteller at paret ikke har gjort noe med leiligheten siden de overtok den i april 2020. – Vi flyttet rett inn, og har bare kost oss i to år, sier hun.

Ny aksjeemisjon i juni

Thorsen driver i dag to aksjeselskaper – et som influenser gjennom «fattig.student»-kontoen på Instagram, og Sulten AS, som har utviklet en app for å planlegge måltider og redusere matsvinn.

I tillegg til flytte- og oppussingsplanene, er det også mye som skjer med næringsvirksomheten, forteller influenseren.

– I løpet av juni skal vi ha en ny emisjonskampanje for Sulten AS med Folkeinvest for å hente inn mer kapital til selskapet.

I 2020 hentet Thorsen inn 3 millioner kroner til appen Sulten på 40 minutter gjennom en aksjeemisjon på den samme folkefinansieringstjenesten.

– Jeg kan ikke tro at det går like bra denne gangen. Det var nok en «once in a lifetime»-opplevelse. Men det er lov å håpe – jeg er tross alt født optimist, sier hun.