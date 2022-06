Beboer: – Alt er perfekt her, bortsett fra Lervig Local

– Vi fikk granatsjokk på åpningshelgen. Ikke i vår villeste fantasi kunne vi tro at det skulle komme en pub med over 300 gjester rett under oss. Dette er jo egentlig paradis, men slangen er Lervig Local.

Tingretten var mandag på befaring på Ledaal Alexander Park for å se forholdene på nært hold. Her peker beboer Kari Helen Tollefsen og advokat Ine Knutsen Stenevik mot Lervig Local og leilighetene. Til høyre er tingrettsdommer Tom Fr. Vold og Odd-Are Njå fra Base. I bakgrunnen med lys bluse er Marlen Jünge.

Det var Ulrik Jünge som sa dette i Sør-Rogaland tingrett tirsdag. Han og kona Marlen Jünge bor i leiligheten rett over puben Lervig Local i Ledaal Park Alexander.

De er to av beboerne som nå har gått til sak mot utbyggerne av prosjektet, Base Gruppen. De krever av puben stenger klokka 22 hver kveld, at en glassveranda fjernes og at uteserveringen reduseres kraftig.

– Leiligheten oppfyller alle våre drømmer, og vi kunne nesten ikke tro hvor heldige vi var som fikk tak i en leilighet her. Selv har jeg bodd over halve livet mitt i leiligheter, også i Oslo. Men jeg har aldri opplevd noe liknende som dette. Bare den siste uken har jeg to ganger blitt vekket av skrik fra gjester i puben, lenge etter klokka 23.30, sa Ulrik Jünge.

Det er beboere i 2. og 3. etasje, like over Lervig Local, som har gått til søksmål. Foran på bildet er deler av uteserveringen som det også klages på.

Robust person

Nesten alle klagene på støy har kommet fra Marlen Jünge, og på en støymåling var det bare hun som kunne høre musikken fra 1. etasje. Dermed har de saksøkte sin advokat Fredrik Gisholt stilt spørsmål ved om hun er spesielt lydsensitiv.

Det ville ikke Marlen Jünge ha på seg.

– Jeg er en robust person, og jeg håndterer kriser og beredskap på jobben min. Jeg har aldri før hatt utfordringer med psykisk helse eller stress. Men det kan godt være at jeg hører bedre enn min 75 år gamle nabo, sa hun i retten.

Drømmeboligen

Hun fortalte også om hvorfor familien flyttet inn i Ledaal Park.

– Vi ønsket å bo sentrumsnært og rolig, med vår yngste datter. Vi falt helt for beskrivelsene i salgsoppgaven, strøket er jo helt fantastisk. Vi ønsket en del tilpasninger i leiligheten og brukte mye penger på det. Dette er drømmeboligen, og vi ser for oss at vi skal bo her resten av livet.

At det skulle være næringsvirksomhet i første etasje og en festsal øverst var bare positivt. Familien ville bo urbant, men i flotte omgivelser.

– Vi kjente jo til Matmagasinet i nabobygget, og vi visste at det skulle komme et mikrobryggeri i vårt bygg. Vi så for oss et lite ølutsalg, uten servering.

Solgte huset

Dermed solgte familien Jünge eneboligen på Madla og flyttet inn i en mindre leilighet i to år, i påvente av at Ledaal Park skulle bli ferdig.

– Vi solgte huset med én gang for vi ville ikke risikere at boligprisene skulle falle før vi kunne overta på Eiganes, sa Jünge.

Da Lervig Local åpnet i august 2020, startet et helvete for familien.

Psykisk terror

– Jeg kom seint hjem fra jobb den helgen, og det var full fest og musikken dundret til langt på natt. Allerede på mandagen gikk jeg til Odd-Are Njå i Base og sa at dette var uakseptabelt.

Hun karakteriserte det neste halve året som psykisk terror. Flere ganger måtte hun stå opp om natten og gå ned for å be dem senke musikken. Da gjestene forlot lokalene seint på natt, var det skrik og skrål. Utenfor fant hun ølbokser og søppel.

– Alfred Ydstebø i Base lovet oss at vi ikke skulle høre musikken. Det skjedde ikke. Avmakten og fortvilelsen bare økte.

Både hun og mannen Ulrik Jünge sa i retten at støyplagene hadde blitt mye mindre etter at det ble montert en såkalt lydlås på musikkanlegget til Lervig Local. Men de plages fortsatt.

Ble beroliget

Base sin advokat Fredrik Gisholt spurte henne om hun hadde lest reguleringsplanen for området. I salgsprospektet blir kjøperne oppfordret til å gjøre seg kjent med planen, der den store uteserveringen omtales. Det hadde Jünge ikke gjort.

– Ja, vi lurte på dette med bevertning i første etasje. Men vi ble fullstendig beroliget av megleren som forsikret oss om at det skulle være ro etter klokka 23.

Også ekteparet Terje Wiig og Kari Tollefsen forklarte seg i retten. Foruten støyplagene er de sterkt plaget av glassverandaen som er mindre enn én meter fra deres balkong. Gjestene nede kan se direkte inn til dem.

Står samlet

Advokat Gisholt var også opptatt av om beboerne hadde undersøkt noe omkring uteserveringen. Han fikk også bekreftet at ingen av saksøkerne hadde klaget på glassverandaen – som de nå vil ha revet – da de overtok leilighetene.

Det var også et poeng for advokaten at Base inviterte saksøkerne til møter for å skreddersy løsninger for hver enkelt. Det takket de nei til.

– Vi ville helle stå samlet, sa flere beboere som vitnet.