Bensinbilsalget stuper – flere Porscher enn bensinbiler registrert i januar

Hele ni av ti førstegangsregistrerte personbiler i Norge i januar var elbiler. Selv luksus-elbiler selger nå bedre enn samtlige bensinbiler til sammen.

Det selges nå flere modeller av Porsche Taycan enn av rene bensinbiler til sammen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Tema

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ble registrert 175 nye rene bensinbiler i januar. Samtidig ble det registrert 181 nye elbiler av modellen Porsche Taycan.

– At vi skulle se flere nye Porscher registrert enn nye bensinbiler i en måned, hadde ingen sett komme, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Hele 19 av de 20 mest solgte bilene i januar var elbiler. Antallet førstegangsregistrerte personbiler i januar gikk ned 22,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Audi har den høyeste andelen av nyregistrerte biler, og helt på topp troner Audi Q4 e-Tron.

Gjennom hele januar var det rundt 30 prosent lavere registrering av nye biler per dag, sammenlignet med samme måned i fjor. Det kan tyde på at ingen store båtlaster med nye biler har ankommet Norge i perioden, noe som gjerne gir store utslag på registrerings­statistikken. Et eksempel på dette er at Norges suverent mest populære bil i 2021, Tesla Model 3, havnet på 48. plass på registreringsstatistikken i januar.

– Nybilregistreringene i januar viser at Norge fortsatt er et annerledesland i elbil­sammenheng, selv om stadig flere land opplever økt elbilsalg. Men ingen andre land kan vise til en slik merke- og modellfordeling på Topp 20 i en måned. De seks mest solgte nye bilene fantes ikke i Norge for ett år siden, sier han, og mener det viser at norske nybilkjøpere er veldig opptatt av å kjøpe det aller nyeste – litt på samme måte som med mobiltelefoner.

Måten vi kjøper ny bil på er også i ferd med å endre seg radikalt. Mange bestiller og handler på nett før den nye bilen så hentes ut hos forhandler.

– Mange prøvekjører ikke den nye bilen en gang, slik man alltid gjorde før. Det hadde ingen trodd for få år siden, sier Solberg Thorsen.