Ideen kom da de så hvor stort problem lakselusen er i oppdrettsnæringen. De ønsket å finne en alternativ måte å bli kvitt lusen på. Ved hjelp av forskningsresultater har de samlet instinktene lusen tiltrekkes av i en felle.

– Tanken er forebygging fremfor behandling. Om vi lykkes, kan vi være med på å spare oppdrettsnæringen for nærmere 15 milliarder kroner i året, sier Gry Løkke som er teknisk sjef i Blue Lice til Aftenbladet.

Torsdag la Grieg Seafood og Salmar frem sine tall for fjerde kvartal i 2017. I rapportene nevnes lakselus som en stor operasjonell utfordring. Veterinærinstituttet la også torsdag fram Fiskehelserapporten, som viser at man er langt fra en friskmelding av norsk oppdrettslaks.

Fakta: Blue Lice Roller Daglig leder: Karoline Sjødal Olsen fra Asker

Operasjonssjef: Lars-Kristian Opstad fra Nærbø

Teknisk sjef: Gry Løkke fra Stavanger (Sarpsborg)

Markedsføringssjef: Kjetil Rugland fra Tananger Virksomhet Har som mål å bekjempe lakselus med forebygging fremfor behandling. De vil fange lusen før den når frem til laksen. Dette skal de gjøre med en egendesignet felle som inneholder triggerfaktorene/instinktene som lusen tiltrekkes av. De har vunnet to millioner av Petter Stordalen i hans «Strawberry-million». Innovasjon Norge har vært en viktig bidragsyter i oppstarten. Lokale investorer i Ecco Invest er også med. I oppdrettsnæringen har de hatt samarbeid med store aktører som Marine Harvest, Grieg Seafood og Bremnes Seashore. Hos sistnevnte har de fått gjennomføre pilottestingen av fellen, som de nå venter å se resultatene på.

Behov i næringen og interesse fra Stordalen

Etter å ha satt seg inn i forskning innen oppdrett og lakselus, har Stavanger-bosatte Gry Løkke og oppstartbedriften Blue Lice identifisert bransjens største problem og hva lusene tiltrekkes av.

– Vi har fått mye gode tilbakemeldinger. Oppdrettsnæringen liker ideen om at forebygging er bedre enn behandling. Første pilottest ble gjort hos Bremnes Seashore, noe som gir oss et inntrykk av at det er et behov for oss, sier Løkke.

Nå venter de spent på testresultater fra testen de har gjennomført.

– Det er absolutt et produkt som vi ser svært positivt på, ettersom lakselus er et stort problem i næringen. Om dette er løsningen gjenstår å se etter testresultatene, men uansett kan det definitivt være med i en totalpakke som forebygger lakselus i fremtiden, sier Trond Steinsvik i Bremnes Seashore.

De gikk også til topps i «Strawberry-millionen» til Petter Stordalen, hvor de vant to millioner kroner.

Fakta: Lakselus og behandling Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en naturlig parasitt på laksefisk i saltvann på den nordlige halvkule. Lusene spiser hud, slim og blod på fisken, og kan lage store sår hvis det mange av dem på en fisk.

Lakselus forekommer i neste alle sjøanlegg med laks eller regnbueørret i hele landet. Antallet avhenger av flere faktorer, slik som smittepress og kontrolltiltak.

Lakselus blir talt ukentlig ved alle oppdrettsanlegg og antallet blir innrapportert til Mattilsynet, sammen med informasjon om eventuelle kontrolltiltak. Andre metoder for å bekjempe lus: Hovedtiltaket mot lus har vært medikamentell behandling, men i løpet av det siste tiåret har en sett økende resistensutvikling mot de tilgjengelige legemidlene.Legemidlene blir enten tilsatt fôret eller gis som bad.

Ulike ikke-medikamentelle tiltak er tatt i bruk. Det mest utbredte av disse er bruk av rensefisk. Rensefisk spiser lus av laksen. Det benyttes ulike arter villfanget leppefisk eller oppdrettet berggylte og rognkjeks som rensefisk.

Det er tatt i bruk ulike forebyggende tiltak mot lus, som skjerminger mot luselarver ved bruk av for eksempel skjørt laget av lusetett materiale rundt merdene, bruk av helsefôr for å hindre påslag, og avl for mer luseresistent fisk. Som ikke-medikamentell behandling brukes avlusning med temperert vann eller ferskvann, eller mekanisk avlusning ved bruk av vanntrykk eller børster. Kilde: vetinst.no (Veterinærinstituttet)

Lokal gjeng med innslag fra østlandet

Blue Lice ble til etter at de fire deltok på et gründerprogram. I gjengen på fire, finner man tre rogalendinger og én østlending. Den tekniske sjefen regner seg selv som Rogalending.

– Jeg er egentlig fra Sarpsborg, men nå har jeg bodd her så lenge at Stavanger er hjemme, sier Gry Løkke.

Etter å ha blitt permittert fra ingeniør-jobben i oljebransjen, startet gründereventyret for Løkke. Hun meldte seg på X2-programmet som har sin base på «Innovation Dock» i Stavanger, hvor hun møtte gjengen som ble til Blue Lice.

– Vi bor litt spredt her i Rogaland og reiser mye rundt for å vise frem fellen, så vi får ikke samlet oss så ofte, men det fungerer egentlig veldig bra, sier hun.

Med sin base på Innovation Dock samles de når de kan. Nå venter de i spenning på testresultatene som skal komme i begynnelsen av mars.