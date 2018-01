Feilkalkulering felte Ryfast-selskap: Tapte 50 millioner kroner på tre år

Bodøfirmaet M3 Anlegg kastet inn håndkleet og begjærte oppbud torsdag kveld. Konkursen fører til at 180 ansatte mister jobben i selskapet som har slitt økonomisk over lengre tid. Forsøk på refinansiering strandet, og styret ser ikke at det er grunnlag for videre drift.

Entreprenørselskapet som har hovedbase i Bodø skal ha vært engasjert i store veiprosjekter både i Bodø og Stavanger.

Det var lokalavisen Bodø Nu som først meldte om konkursen, melder E24.

Sliter økonomisk i Ryfast

«Etter grundig gjennomgang har det nå vist seg at store samferdselsprosjekt i Bodø og Stavanger der M3 Anlegg er underentreprenør til store riksentreprenører går betydelig dårligere enn tidligere rapportert fra prosjektene. Prognosene fremover ser også mye verre ut enn forventet», skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet skriver i meldingen at de opplever at oppdragsgivere ikke betaler i henhold til kontrakt og endringer.

Beslutningen om å begjære seg konkurs kom på et styremøte klokken 18.30 torsdag kveld. En time senere var de ansatte samlet for å motta beskjeden, skriver E24.

«Dette sammen med tidligere kjent feilkalkulering av prosjektet i Stavanger har nå lagt et betydelig press på likviditeten til M3 Anlegg AS med det resultat at selskapet har kommet i en akutt økonomisk situasjon,» skriver selskapet.

Store tap på Solbakktunnelen

Feilberegningen skal være knyttet til byggingen av Solbakktunnelen i Stavangerområdet. Der skal selskapet tidligere tapt rundt 50 millioner kroner på tre år, har Lasse Nilssen, medeier og gründer i entreprenørfirmaet tidligere sagt til Bodø Nu.

Styret og administrasjonen i selskapet har siden midten av desember jobbet med en refinansiering av selskapet, uten at dette arbeidet har ført frem.

Regnskapet for 2016 viser at selskapet hadde et resultat før skatt på minus 66,3 millioner kroner. Omsetningen i 2016 var 410 millioner kroner. Selskapet hadde også underskudd i 2010 og 2011, men har hatt overskudd fra 2012 til 2015.

Likviditetsgraden, som er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har vært såvidt over 1 de siste årene, som betyr at selskapet har problemer med å betjene kortsiktig gjeld. Først når likviditetsgraden er over 2, er det lettere å betjene gjelden. Når selskapet går på en smell, og refinansiering ikke fører frem, er veien til skifteretten kort.

I 2016 fusjonerte Bodøfirmaet med Bolt Construction på Mo i Rana, samtidig som Adolfsen-brødrene, kjent fra eierskapet i Norlandia-konsernet inn som selskapets største eiere, skriver Bodø Nu.

