Dødssyk oljearbeider: – Frykter flere slike historier framover

Tidligere Equinor-ansatt Hans Marwoll har fått beskjed om at han vil dø av kreft. Samboer Nina Strømsnes gjør sykdommen lettere å takle.

Myndighetene gjør ikke nok for å hindre at oljearbeidere utsettes for kreftfare, mener Safe. Kritikken bommer, mener Petroleumstilsynet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden