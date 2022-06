Norges Bank varsler ny renteheving i august

Norges Bank varsler høyere rentetopp. Etter sommeren i 2023 vil styringsrenten ligge på tre prosent, venter sentralbanken. – Man kommer til å stoppe tidligere, tror sjefstrateg.

HEVER RENTEN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent, det største rentehoppet på over 20 år.

Og renten vil trolig settes videre opp i august til 1,5 prosent, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Fremover ligger det an til at renten vil stige til en topp på tre prosent etter neste sommer.

Det viser sentralbankens rentebane, en prognose for renteutviklingen de neste årene.

– Dette en saftig oppjustering av rentebanen. Norges Bank har det enda mer travelt enn vi hadde sett for oss, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

– Her blir det mange økninger på rappen nå, vi ser også at det kommer flere doble hevinger, sier han.

Tviler på tre prosent

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, mener grepet Norges Bank nå gjør viser at banken opplever risikoen for vedvarende høy inflasjon som både høyere og viktigere enn bekymringen for folks rentesensitivitet.

– Jeg tror kanskje man undervurderer rentesensitiviteten. Jeg tror rentehevingene vil ha en større effekt og dempe etterspørselen i norsk økonomi i en slik grad at man ikke kommer til å trenge å heve renten opp til like over tre prosent, men at man kommer til å stoppe tidligere, sier Dalstø.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, peker på at renteprognosen er markant høyere enn tidligere.

– Alle mine beregninger tilsa at det kunne skje, men jeg trodde ikke Norges Bank ville gjøre det. Dette er klart mer enn vi hadde lagt til grunn, jeg trodde ikke de ville være så aggressive, sier han.

Han peker videre på at renten nå kommer opp «vesentlig høyere enn de trodde i mars».

– Men det er i tråd med dataene vi har fått: inflasjonen er høyere, arbeidsledigheten er lavere og rentene ute har steget veldig mye.

– Jeg trodd ikke de ville ta alt i en jafs som her, for de har grunn til å være usikre på hvordan dette vil påvirke folk som har verdens høyeste gjeld, sier han.

Norges Bank anslår at boliglånsrenten i gjennomsnitt vil stige til 4,3 prosent neste år fra 2,2 prosent.

Fakta Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader per år, ikke medregnet skattefradrag. Medregnet skattefradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng. Les mer

Peker på prisveksten

Wolden Bache sier at det er «utsikter til mer varig høy prisvekst» som gjør at renten vil settes opp raskere.

På pressekonferansen sier hun at det ligger an til enkelthevinger, altså 0,25 prosentpoeng, på hvert rentemøte ut året.

På vei ut av pandemien har prisveksten blitt høy, og langt høyere enn inflasjonsmålet til Norges Bank. Også mange andre land opplever høy prisvekst.

Svaret fra sentralbankene er høyere renter.

Den amerikanske sentralbanken står i spissen for den kraftige renteoppgangen internasjonalt. Men også flere andre sentralbanker har begynt å stramme til renteskruen.

Her hjemme har temperaturen i økonomien steget mange hakk. Prisveksten er den høyeste siden 1988, mens mange bedrifter varsler om problemer med å få tak i folk.

– Presset i økonomien har økt mer enn ventet, og det ser ut til at prisveksten holder seg høy lenger enn anslått i mars. Derfor mener vi at det er behov for å sette opp renten raskere og mer enn vi så for oss for noen måneder siden, skriver Norges Bank.

Norges Bank skriver også at «mange vil få en strammere økonomi når renteøkninger kommer på toppen av høye priser på blant annet strøm og drivstoff»

– Men hadde vi valgt en mer gradvis renteoppgang, ville vi risikert at pris- og lønnsveksten hadde holdt seg høy, og at det da kunne blitt behov for å sette opp renten enda mer senere, skriver sentralbanken.

