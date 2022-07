Milliongebyr til tre kosmetikkaktører etter Black Week

Netthandelsbutikkene Bli Vakker, Blush og Coverbrands ilegges rekordhøye gebyrer for brudd på markedsføringsloven.

Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De tre virksomhetene kom ingen vei med protestene, som E24 omtalte i juni.

Overtredelsesgebyrene, som Forbrukertilsynet varslet om i april, er nå vedtatt.

– Vi har vurdert at saken gjelder grove lovbrudd fra aktører som burde kjenne godt til lovverket, sier Forbrukertilsynet-direktør Trond Rønningen i en pressemelding.

Dermed må Bli Vakker ut med fire millioner kroner, Blush må ut med to millioner kroner, mens Coverbrands har fått halvert sitt gebyr til én million.

Årsaken er at selskapet har lagt frem nye omsetnings- og regnskapstall, ifølge tilsynet.

Vedtaket fra Forbrukertilsynet innebærer også at dersom de begår de samme overtrampene på nytt, venter det nye og høyere gebyrer.

Vurderer å klage

Bli Vakker-sjef Kolbjørn Ertzeid skriver i en e-post at de vurderer å klage på vedtaket.

Coverbrands-sjef Alf Arne Mannsåker Jondahl sier at de anser vedtaket som urimelig og uforholdsmessig, og at de vil vurdere å anke vedtaket til Markedsrådet.

Blush mener gebyret på to millioner kroner er for mye tatt i betraktning at selskapet hadde et negativt resultat på 2,5 millioner i fjor, påpeker salgs- og markedsdirektør Sandra Rubin i Youty Group, som Blush er en del av.

De mener også at tilsynets dokumentasjon ikke samsvarer med deres egen.

– Vi ønsker at tilsynet justerer gebyret i henhold til dokumentasjonen vi har lagt frem, skriver Rubin i en e-post.

Samtidig presiserer Rubin at Blush tar tilsynets vedtak på største alvor, at de har gjennomgått sine rutiner og gjort endringer der det er behov for det.

– Lovbruddene har gjentatt seg

Gebyrene som Forbrukertilsynet nå har vedtatt, er historisk høye.

Det tidligere høyeste gebyret, på 1,2 millioner kroner, ble gitt helsekostfirmaet Uno Life i 2014, da Forbrukertilsynet het Forbrukerombudet.

Bli Vakker, Blush og Coverbrands har alle innvendt at de mener gebyrene Forbrukertilsynet hadde varslet var for høye.

Forbrukertilsynet mener imidlertid at overtredelsesgebyret bør settes så høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å begå lovbrudd. I tillegg vektlegges både allmenn- og individualpreventive hensyn.

– Forbrukertilsynet ser at tidligere vedtak ikke har hatt en tilstrekkelig allmennpreventiv effekt, sier Rønningen.

Forbrukertilsynets direktør Trond Rønningen

De tre aktørene fikk også refs av tilsynet etter Black Week i 2020.

– Likevel har de samme lovbruddene gjentatt seg. For at næringsdrivende, herunder Bli Vakker, Blush og Coverbrands, skal ta reglene på tilstrekkelig alvor, ser vi derfor behov for å øke gebyrene sammenlignet med tidligere praksis.

Fant ikke-reelle førpriser

Forbrukertilsynet mener at de tre kosmetikkaktørene brøt markedsføringslovens bestemmelser som omhandler førpriser.

Under Black Week i fjor fant Forbrukertilsynet flere titall produkter i selskapenes nettbutikker som de mente at ble markedsført med ikke-reelle førpriser.

Tilsynet sjekket produktene på prissammenligningstjenesten Prisjakt og fant at produktene ble justert opp i pris kort tid før de ble markedsført som tilbudsvarer.

Hvis man skal skrive at en pris er satt ned eksempelvis tusen kroner, kreves to ting, i henhold til Forbrukertilsynets veileder:

At førprisen er den laveste prisen som er benyttet i perioden før salget.

At varen må ha blitt solgt til den oppgitte førprisen.

Nøyaktig hvor mange salg i hvor lang periode som kreves, er ikke definert.

Nekter for bevisste overtramp

I sitt tilsvar vedgikk Bli Vakker at de «forberedte prissettingen av varer slik at man kunne ha en kampanje i løpet av uken». Det innebar å sette produktene til ordinære priser.

Det ble gjort på en legitim måte ut ifra deres tolkning av Forbrukertilsynets veileder, fremholdt selskapet.

De la frem dokumentasjon for tilsynet på at det ble solgt betydelige volum av disse varene til ordinær pris før Black Week.

Coverbrands innrømmet på sin side enkelte feil i markedsføringen, men skrev i tilsvaret at dette skyldtes «menneskelig svikt» og at de ikke har hatt noen «bevisst strategi» i prisingen.

Også Blush bedyrer at de har prøvd å følge reglene, men at det likevel har skjedd enkelte manuelle feil.

Alle tre selskapene tar sterk avstand fra Forbrukertilsynets karakteristikk av Black Week-lovbruddene som «bevisste og systematiske».