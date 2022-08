Derfor betaler du rekordmye i strøm

I 2016 måtte Statnett utbedre strømnettet på Tonstad i Sirdal. De forberedte til strømkabelen som skulle komme mellom Norge og Tyskland.

Hvordan havnet vi her? Hva gjør at du som strømforbruker i Stavanger-området tidvis må betale mer enn fem kroner for strømmen?

Det finnes ingen kjapp løsning på strømkrisen. Dette er budskapet fra flere som nå skal forsøke å løse den.

«Bompengesaken var mye lettere å gjøre noe med», sa statsviter Svein Tuastad til Aftenbladet.

Men hvordan har vi havnet her? Hvilke politiske faktorer har spilt inn? Hvilke historiske forhold påvirker prisene?

Blant svarene er utenlandskabler, tysk kjernekraft, krig og strømsoner.

