Nordsjødykker fikk ikke medhold i menneskerettighetsdomstolen

Den europeiske menneskerettighetsdomstol mener nordsjødykkeren Patrick Stevens ikke har krav på kompensasjon fra den norske stat.

Utenlandske nordsjødykkere kjemper om å få samme kompensasjon som skadde norske nordsjødykkere. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste klagen.

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Irske Patrick Stevens fikk ikke medhold i verken tingretten eller lagmannsretten. Heller ikke Høyesterett ville ta saken videre.

Siden 2016 har den tidligere nordsjødykkeren tatt opp kampen mot den norske stat. Han føler seg forskjellsbehandlet på bakgrunn av sin nasjonalitet som irsk.

Også han ønsket kompensasjon for sitt arbeid som dykker.

Nå har altså den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tatt stilling til om også utenlandske nordsjødykkere bør kompenseres av staten.

Iren får ikke medhold.

– Avgjørelsen fra EMD er bare å ta til etterretning. Den er blodig urettferdig. Patrick Stevens er selvfølgelig skuffet, og det vil alle andre utenlandske dykkere være også, sier Stevens forsvarer Per Danielsen til Aftenbladet like etter avgjørelsen.

– Nasjonal forskjellsbehandling

I 2016 startet Stevens sin kamp om å få tilkjent kompensasjon. Staten mente noe annet. Myndighetene viste til at det mellom 1965 og 1990 var krav om at de som skulle kompenseres måtte være medlem i folketrygden.

Det var ikke Stevens.

På dette grunnlag mener domstolen at Stevens ikke kunne kreve kompensasjon fra den norske stat.

I sin avgjørelse skriver domstolen at de forstår inntrykket av å bli diskriminert på bakgrunn av nasjonalitet. Likevel fastslår de at den norske kompensasjonsordningen ikke var avhengig av nasjonalitet, men medlemskap i folketrygden.

– EMD aksepterer med dette vår nasjonale forskjellsbehandling av personer som ikke var medlem av folketrygden, sier Danielsen.

Advokat Per Danielsen forsvarte den irske nordsjødykkeren.

Bakgrunnen for saken er at menneskerettighetsdomstolen i 2013 fastslo at Norge burde ha sørget for bedre informasjon til dykkerne i Nordsjøen, slik at de ville vært i bedre stand til å ivareta sine interesser.

Som straff ble den norske stat dømt til å betale sju dykkere 8000 euro i oppreisning.

– Var håp

Norske dykkere som har fått full uttelling i ulike kompensasjonsordninger har fått over 5 millioner kroner i støtte.

EMD-dommen fra 2013 sa imidlertid at dommen også burde gjelde andre dykkere i samme situasjon.

I forkant av EMDs behandling av Stevens sak var forsvareren optimistisk.

– Når vi tenker på at under en prosent av sakene som sendes inn til EMD, tas opp til realitetsbehandling, mener vi det er grunn til optimisme, sa Danielsen til Aftenbladet i juni.

Forsvareren håpet at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg skulle mene noe annet enn den norske tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

– Det har hele tiden vært klart at Stevens ikke ville kunne nå frem for domstolene i Norge. Etter 10 års formalbehandling i norsk byråkrati og i norske domstoler var det nå håp om at EMD skulle skjære igjennom det norske systemet.

– Vi håpet de skulle betrakte det som et brudd på menneskerettighetene å behandle nordmenn og utlendinger ulikt på grunn av en teknikalitet. Det finnes vern mot diskriminering i Menneskerettighetskonvensjonens Artikkel 14, og alle er nå skuffet, selvsagt, forteller han videre.