Melby åpner for å endre kompensasjonsordningen for pelsdyrbønder

Regjeringen har møtt kraftig kritikk fra næringen etter at de la fram sitt forslag til erstatningsordning for pelsdyrbønder som er nødt til å avvikle driften. Det har særlig vært diskusjon rundt at bokført verdi skal ligge til grunn for beregningene av erstatningsgrunnlaget, og ikke takstverdi.

Melby understreker overfor avisa at det er viktig for regjeringspartiene at individuell behandling ligger til grunn, og at de må gjøre en ny vurdering om det viser seg at beregningene som har blitt brukt, ikke stemmer.

– Om det blir urimelige utslag er vi selvsagt veldig åpne for å se på dette på nytt, sier Melby og legger til at hun ser for seg at Stortinget kan gjøre endringer i ordningen.

Fylkeslag i både KrF, Høyre og Frp har vært kritiske i sine høringssvar til kompensasjonsordningen regjeringen har foreslått.

Venstre fikk i regjeringsplattformen som ble forhandlet fram på Jeløya i fjor vinter, gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen. Verken Høyre, Frp eller KrF ønsker egentlig avvikling.