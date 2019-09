Trump: – Ser ut som Iran er ansvarlig for angrep i Saudi-Arabia

USA ønsker å kunne fastslå sikkert hvem som sto bak lørdagens angrep mot to viktige oljeanlegg i Saudi-Arabia, påpeker Trump mandag.

USA vil absolutt hjelpe saudiarabere under angrep, tilføyer han.

Trumps utenriksminister Mike Pompeo ga allerede i helgen Iran skylda for angrepene, som har rammet den saudiarabiske oljeindustrien hardt og ført til et historisk byks i oljeprisene.

På Twitter skrev president Trump søndag at USA vet hvem som trolig er den skyldige. Han la til at USA er «locked and loaded» og antydet dermed at han var klar for et eventuelt gjengjeldelsesangrep.

Iran nekter for å være involvert i angrepene i Saudi-Arabia. De jemenittiske Houthi-opprørerne, som Saudi-Arabia har kriget mot i over fire år, har fra før tatt på seg ansvaret for lørdagens angrep.