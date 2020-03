Børsras på Wall Street førte til handelsstans

Handelen på Wall Street ble midlertidig stanset da New York-børsen åpnet med kraftig fall mandag, etter bekymring over oljeprisras og koronavirusfrykt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Wall Street stanset mandag handelen etter et kraftig kursfall noen minutter etter åpning. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Handelspausen ble iverksatt da den bredt sammensatte S&P 500-indeksen raste 7 prosent ved børsåpning for å hindre ytterligere børsfall. Handelen ble gjenopptatt 15 minutter senere.

En time senere var S&P 500-indeksen ned 6,6 prosent. Dow Jones-indeksen hadde da falt til 6,9 prosent mens teknologitunge Nadaq var ned 6,2 prosent.

Handelspause er et tiltak som tas i bruk når fallet er på 5 prosent. Da utløses stans i all handel i 15 minutter. Det var første gang siden presidentvalget i 2016 at handelen var blitt midlertidig stanset på Wall Street.

De siste to ukene har vært vanskelige for finansmarkedet idet koronavirusfrykten har vokst i omfang. Mandag så markedet ut til å gå inn i en ny bekymringsfase etter at oljeproduserende land ikke klarte å enes om en avtale om å begrense oljeproduksjonen. Da falt oljeprisene kraftig.

Virusspredningen fører til økonomiske ringvirkninger. I Nord-Italia er 15 millioner mennesker, én firedel av landets befolkning, ilagt strenge reiserestriksjoner i én måned for å stanse ytterligere spredning. Tiltaket er det strengeste i verden siden Kina sperret av Hubei-provinsen for å stanse spredningen av viruset.

Det internasjonale pengefondet oppfordrer til betydelige stimuleringspakker og internasjonalt samarbeid for å dempe den negative økonomiske påvirkningen.