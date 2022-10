Konkurransedirektøren advarer dagligvarebransjen mot priskoordinering i mediene

Tina Søreide rettet en tydelig finger mot dagligvareaktørene på konferanse denne uken. Selv ikke når «alle» vet at prisene går opp, er det greit å kommunisere utad, ifølge konkurransedirektøren.

KLAR BESKJED: Konkurransedirektør Tina Søreide mener at veldig tydelige prissignaler i mediene kan føre til noe av det samme som kartellvirksomhet.

– Det Konkurransetilsynet er bekymret for er at en sånn prissignalisering kan få en priskoordinerende effekt, sier konkurransedirektør Tina Søreide til E24.

Torsdag denne uken deltok hun på konferanse i regi av Dagligvareleverandørenes forening. Fra scenen ga hun en klar beskjed:

Det er ikke lov å koordinere prisøkninger. Ikke i direkte dialog med hverandre og ikke gjennom mediene. Søreide utdyper:

– For en aktør er det ganske risikabelt å sette opp prisene hvis man gjør det alene. Da vil kundene flykte til de som ikke har satt opp prisen. Så hvis noen vurderer å øke prisene, vil de ønske å vite at konkurrentene gjør det samme.

Da får ikke kundene noe sted å flykte, fordi prisene er høye overalt.

– Si at én kommer med en uttalelse som signaliserer høyere priser, og så følger andre på. Hvis flere kommuniserer prisøkninger kan de få til noe som ligner en enighet bare ved å kommentere gjennom mediene.

Praksisen kan føre til økt lønnsomhet for alle parter, mens prisene blir høyere ut til forbruker, påpeker Søreide.

– Vi påstår ikke at slik signalisering er kartellvirksomhet, men det er en mekanisme som dreier seg om å oppnå noe av det samme.

– Mer alvorlig i krisetid

I disse dager pågår tøffe forhandlinger mellom dagligvareleverandører og -kjeder.

Leverandørene har anledning til å endre prisene to ganger i løpet av et år, i februar og juli.

Bakteppet består av kraftig prisøkning på så å si alle innsatsfaktorer i verdikjeden – som råvarer, strøm, frakt og emballasje.

Konkurransetilsynet er bekymret for konkurransen i dagligvarebransjen. Regjeringen vurderer å gi tilsynet en større verktøykasse.

– Nå om dagen er det vel ikke noe tvil om at prisene skal opp, så gjør det noe å signalisere dette da?

– Når det er krisetid er faktisk den potensielle konkurranseskaden enda mer alvorlig. Kanskje formulerer man det først og fremst som en beklagelse til kundene, men signaliseringen kan være enda mer interessant for konkurrentene.

Tror ikke på lavere priser

I Dagens Næringsliv var Coops innkjøpsdirektør Tor Helge Gundersen svært tydelig denne uken.

– Kravene som kommer fra leverandørene nå er veldig høye. Vi skal prøve å forhandle det ned, men det blir en betydelig økning ved årsskiftet. At vi skal levere lavere priser fremover med de innkjøpsprisene, det tror jeg ikke noe særlig på. Det er en dødsvanskelig situasjon, sa han.

Artikkelen ble publisert bare timer før konkurransedirektøren rettet pekefingeren mot dagligvarebransjen fra talerstolen.

Søreide sier hun ikke ønsker å uttale seg om konkrete saker nå.

– Det var jo en kommentar til de som satt i salen, men min reaksjon er ganske generell. Dette gjelder i alle markeder.

– Tar du kontakt direkte med aktører for å si ifra om at de må passe seg med å gi prissignaler?

– Ja, Konkurransetilsynet har påpekt dette i flere bransjer.

Gundersen i Coop henviser til kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis. Han avviser at det ble sagt noe som kan skade konkurransen.

Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop.

Innkjøpsdirektørens uttalelser handlet om å vise hva som ligger til grunn for økningen i matvareprisene, sier Friis.

– Vi i sisteleddet får veldig mye pepper for prisøkningene nå, mens leverandørene slipper billig unna. I tillegg er det ekstreme kostnader for alle. Så det er vanskelig å tenke seg at prisene skal gå ned i tiden som kommer.

Vanskelige forhandlinger

I tillegg til å omtale de «veldig høye» kravene fra leverandører generelt, pekte Gundersen i Coop på konkrete leverandører.

De varslede prisøkningene fra Gilde-eier Nortura sørger for at kjøttgigantens priser har økt med 20 prosent på ett år, ifølge innkjøpsdirektøren.

Konserndirektør Anne Panengstuen i Nortura sier til E24 at hun ikke har noen kommentar til hvorfor hun tror Coop valgte å peke på dem.

– Er dette kun forhandlingsutspill i din bok, eller hva anser du det som?

– Det blir bare spekulasjoner, men for egen del så mener jeg vi er veldig transparente med kostnadsbildet vårt.

Konserndirektør Anne Panengstuen i Nortura.

– Basert på dette kostnadsbildet, hvordan er og blir forhandlingene nå?

– Det blir selvfølgelig vanskelig. Fordi det medfører at matprisene mest sannsynlig går opp. Og så er det en viss fare for at volumet går ned, at folk kjøper mindre og billigere. Det får en konsekvens for kostnadsbildet.

Bjørn Takle Friis i Coop avviser at det å peke på Nortura var et forhandlingsutspill.

– Nei, det var bare et eksempel på en leverandører som har økt prisene mye.