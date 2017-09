Lokale krefter vil legge fiberkabel til Newcastle for 465 millioner

Store næringslivsaktører som Lyse, Hatteland, Smedvik, BKK og Haugaland kraft tar nå initiativ til å bygge en ny fiberkabel over Nordsjøen, til Newcastle, skriver Dagens Næringsliv. Målet er å få bedre kapasitet for datatrafikk, og dermed gjøre det mer attraktivt å etablere datasentre.

Rogaland og Hordaland fylkeskommuner støtter satsingen, sammen med næringslivsorganisasjoner i Stavanger, Bergen og Ryfylke.

Kostnaden med en slik kabel er anslått til 465 millioner kroner.

– Situasjonen på fibersiden er dramatisk for datasenternæringen i Norge, sier administrerende direktør Knut Molaug i Smedvig-eide Green Mountain, som driver datasenter på Rennesøy.

Han mener at situasjonen i dag har gjort at store dataaktører som Apple og Facebook heller velger Danmark og Sverige enn Norge, skriver DN.

Bedriftene som vil legge fiberkabel til England, har nå etablert selskapet No-Uk Com. Målet er å lande en investeringsbeslutning i år, så kabelen kan ligge klar om to år. Da er forutsetningen at staten stiller med penger, totalt 118 millioner kroner av de 465 millioner kronene.