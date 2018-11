Dale nekter for politisk styrt toganbud – blir ikke trodd

– Jeg har ikke lagt politiske føringer for hvem som har fått anbudet, sa Dale da både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV brukte spørretimen til å betvile prosessen som førte til at britiske Go-Ahead nylig fikk kontrakten for å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen de neste ti årene.

– Det hadde vært en fordel om man faktisk lyttet til svaret mitt, kom det en smule oppgitt fra statsråden da han for tredje gang fikk spørsmål om han var enig i en uttalelse fra Jernbanedirektoratet om at det ville være en fordel å få inn andre aktører enn NSB.

– Svaret er fortsatt nei, sa Dale.

«Vingeklippe NSB»

Men togkameratene Sverre Myrli (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Arne Nævra (SV) er langt fra overbevist.

– Jeg sier jo ikke at samferdselsministeren selv har behandlet søknadene. Men helt fra vi behandlet jernbanereformen i 2015 har regjeringen ønsket av hele sitt hjerte å legge til rette for andre enn NSB. Hele deres prosjekt er å vingeklippe NSB. Da er det ikke overraskende at Jernbanedirektoratet følger opp dette, sier Myrli.

Gjelsvik mener at Dales svar er «sterkt bekymringsfullt».

– Det står ikke til troende. Jernbanedirektøren har jo gitt uttrykk for at det er viktig å få inn en annen aktør enn NSB. Statsrådens avfeiing er ikke tillitvekkende, all den tid han selv har rigget til konkurranse og kritisert NSB for å være for dyre, sier Gjelsvik.

– En politisk ideologi ligger som sviller under skinnene. Det handler om å presse pris og få de ansatte til å løpe fortere, sier Nævra.

– Lager spill

Ifølge Dale har alt gått etter regelboka for statlige anbudsrunder.

– Jeg må bare forholde meg til at opposisjonen forsøker å lage et politisk spill ut av noe som ikke har vært det. Det er Jernbanedirektoratet som har hatt anbudet ute, vektet anbudet og tildelt kontrakten. Jeg har ikke ment noe om det i prosessen, sier samferdselsministeren til NTB.

Han mener det er en «grunnløs påstand» å si at regjeringen ønsker å vingeklippe NSB.

Kommer tilbake

Runden med Dale og opposisjonen kom som en følge av at samferdselsministeren brukte over en uke på å reagere på en anmodning om å komme til Stortinget med en redegjørelse om anbudsprosessen for Sørlandsbanen.

Nå er det klart at det blir en orientering «i tråd med Stortingets forretningsorden» – som Dale selv uttrykte det etter spørretimen onsdag. Trolig holdes den 18. desember.

– Det blir en ny anledning til å borre ytterligere. Statsråden svarer lite konkret på kritiske og rimelig presise spørsmål, sier Gjelsvik.

Flere saker om Go-Ahead: