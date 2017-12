Lemminkäinen legger ned Forus-avdelingen

Lemminkäinen, som er en av landets største leverandører av asfalt, pukk og grus, skal krympe organisasjonen i Norge på grunn av for svak driftsutvikling.

– For Lemminkäinen Norge vil opptil 110 ansatte bli berørt, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Tom André Aas i Lemminkäinen Norge til Building Supply.

Dette får store konsekvenser for de 32 ansatte ved Lemminkäinen Forus.

– Kuttene vil dessverre medføre at avdelingen vår på Forus blir lagt ned. Det samme gjelder avdelingen i Oslo, mens virksomheten i Lillehammer blir satt på hold i 2018, sier Aas til Aftenbladet.

Forus-avdelingen, som gjennomfører asfaltoppdrag, ble etablert i 1945.

– Vi skal sørge for at alle berørte blir ivaretatt på best mulig måte og at vi gjennomfører en ryddig prosess sammen med de tillitsvalgte, sier Aas.

Det er foreløpig ikke bestemt hva som vil skje med tomta der anlegget nå ligger.

Også 60 ansatte i Sverige berøres av nedbemanningen.