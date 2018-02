Sterkt årsresultat for SR-Bank

Resultatet preges av god økning i ordinære driftsinntekter, moderat økning av konsernets driftskostnader og betydelig lavere nedskrivninger på utlån sammenlignet med 2016, skriver SpareBank 1 SR-Bank i en pressemelding.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11 prosent sammenlignet med 10 prosent i 2016. Ren kjernekapitaldekning har styrket seg fra 14,7 prosent til 15,1 prosent per 31. desember 2017.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 543 millioner kroner for året, mot 778 millioner kroner i 2016.

Fornøyd

- Jeg er godt fornøyd med at samtlige virksomhetsområder i konsernet har bidratt til at vi leverer en god egenkapitalavkastning, på tross av at samlede nedskrivninger for 2017 fremdeles er over det vi anser som et normalisert nivå, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Kostnadskontrollen er god og viser at konsernet er blant de fremste finanskonsern hva angår kostnader målt i prosent av inntekter. For året totalt sett ble kostnadsprosenten på 40,7 prosent målt mot 40,9 prosent i 2016.

Fakta: Resultat for 4. kvartal 2017 (4. kvartal 2016 i parentes) Resultat før skatt: 700 mill kroner (525 mill kroner) Resultat etter skatt: 559 mill kroner (429 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 % (9,5 %) Resultat pr aksje: 2,18 kroner (1,68 kroner) Netto renteinntekter: 819 mill kroner (733 mill kroner) Netto provisjons- og andre inntekter: 367 mill kroner (355 mill kroner) Netto inntekter fra finansielle investeringer: 204 mill kroner (139 mill kroner) Driftskostnader: 570 mill kroner (540 mill kroner) Nedskrivning på utlån: 120 mill kroner (162 mill kroner)

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 700 millioner kroner mot 525 millioner kroner i samme periode i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,4 prosent sammenlignet med 9,5 prosent i fjerde kvartal 2016.

Ny teknologi

- Vi har i løpet av de siste årene investert betydelig i ny teknologi, og var en av de første bankene som tok i bruk roboter. Dette har vi gjort både for bedre å kunne håndtere ulike typer kundehenvendelser samt å effektivisere interne manuelle prosesser. Investeringene ser vi nå effekten av gjennom et betydelig bedre kundetilbud og økt driftseffektivitet, sier Austreid.

Styrets forslag til utbytte for 2017 er satt til kroner 4,25 per aksje. Dette er en betydelig økning fra 2,25 kroner i 2016. Nivået på foreslått utbytte speiler at banken er i mål med sin planlagte kapitaloppbygging, hvor målsettingen er 15 % ren kjernekapitaldekning.

Med konsernets robuste forretningsmodell, vurderes både vekstkraften og utbyttekapasiteten å være god fremover, står det i pressemeldingen.

Fakta: Foreløpig årsresultat 2017 (Per 31. desember 2016 i parentes) Resultat før skatt: 2.610 mill kroner (2.158 mill kroner) Resultat etter skatt: 2.086 mill kroner (1.755 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,0 % (10,0 %) Resultat pr aksje: 8,16 kroner (6,87 kroner) Netto renteinntekter: 3.162 mill kroner (2.871 mill kroner) Netto provisjons- og andre inntekter: 1.524 mill kroner (1.443 mill kroner) Netto inntekter fra finansielle investeringer: 634 mill kroner (654 mill kroner) Driftskostnader: 2.167 mill kroner (2.032 mill kroner) Normalisert kostnadsvekst: 0,1 % (-3,5 %) Nedskrivning på utlån: 543 mill kroner (778 mill kroner) Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,6 % (-0,9 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,0 % (-3,9 %) Ren kjernekapitaldekning: 15,1 % (14,7 %) Kjernekapitaldekning: 16,0 % (15,6 %) Styret foreslår et utbytte på 4,25 kroner (2,25 kroner)

Mindre justeringer

Til Aftenbladet sier administrerende direktør Austreid at det gode resultatet blant annet skyldes lavere tap og at finansieringen av banken er blitt billigere. Austreid er også optimistisk med tanke på fremtiden.

- Boligmarkedet har vært flatt, men vi tror på en positiv utvikling her. Vi regner med at låneveksten i 2018 vil være et sted mellom 4 og 6 prosent. Dette vil være en dobling fra 2017, sier den administrerende direktøren.

- Vi flere filialer bli lagt ned?

- Vi har nå 37 filialer i Agder, Rogaland og Hordaland. De filialene som skal reduseres kan eventuelt telles på en hånd. Det vil ikke bli noen store justeringer, sier han.

Flere ansatte

Konkurransen fra nye aktører som Facebook og Apple er skjerpet. Austreid mener imidlertid at SpareBank 1 SR-Bank er langt fremme i digital utvikling og at banken står godt rystet i konkurransen.

- Hvilke utfordringer står banken overfor?

- Situasjonen i offshoresektoren er totalt sett bedre, men rigg og supply har et stykke igjen til markedet er normalisert. Det er en utfordring, sier Austreid, som sier at det er flere ansatte i banken nå enn for ett år siden.

- Det har vært vekst i regnskapshusene og flere er blitt ansatt i Eiendomsmegler 1, sier han.