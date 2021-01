Kraftig fall i hotellovernattinger i fjor

Da koronapandemien rammet Norge i fjor ble det full stopp for hotellene. Antall besøk falt med 41 prosent – 5 millioner færre enn året før.

Det var tett mellom campingvognene på norske campingplasser sommeren 2020. Selv om fraværet av utenlandske gjester var merkbart på grunn av koronapandemien, valgte flere nordmenn enn ellers å reise campingferie. Foto: Geir Olsen/ NTB

Det er tall fra Statistisk sentralbyrå som viser den dramatiske konsekvensen pandemien har hatt for kommersielle overnattingsvirksomheter i Norge. Den viser et bortfall av utenlandske gjester på rundt 70 prosent og samtidig en betydelig svikt i antallet norske besøkende med 17 prosent.

– 2020 var et vanskelig år for mange i overnattingsbransjen. I januar og februar økte tallet på overnattinger sammenlignet med tilsvarende måneder året før. Etter restriksjoner for å bremse pandemien, stoppet næringen helt opp. Unntaket var juli, da mange nordmenn dro på ferie i Norge, sier seniorrådgiver Jarle Kvile i SSB.

Totalt viser tallene at det ble gjort 23,7 millioner overnattinger ved hoteller, hytter, vandrerhjem og campingplasser i fjor. Året før var det 35,2 millioner overnattinger.

Hotellene har registrert omtrent 14,7 millioner overnattinger i fjor, en nedgang på 41 prosent. Det var 71 prosent færre utenlandske overnattinger og 29 prosent færre norske.

Totalt sett kom campingplassene det best ut av fjoråret. Selv om også de ble hardt rammet av frafallet i utenlandske turister, valgte flere nordmenn enn ellers å reise på norgesferie

– Tallet på norske overnattinger på campingplasser økte med over 1 million i fjor. Selv om også campingbransjen har kjent restriksjonene godt, kom de best ut av året som ble sterkt preget av pandemien, sier Kvile.