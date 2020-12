Vinmonopolets nettsider nede etter dataangrep

Vinmonopolet er rammet av det som karakteriseres som et koordinert dataangrep. Det gjør blant annet at nettbutikken for alkoholsalg er nede.

Vinmonopolet er rammet av et dataangrep, som torsdag gjør nettbutikken deres utilgjengelig. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Vinmonopolets nettbutikk har opplevd økt trykk som følge av koronarestriksjonene, og anbefalingene om at butikkene ikke må bli for fulle før jul.

Torsdag er nettbutikken nede, og Vinmonopolet opplyser til Dinside at det skyldes et dataangrep.

– Det dreier seg om et koordinert angrep mot Vinmonopolets servere, som står hos vår driftsleverandør, som nå jobber med å rute om trafikken, sier informasjonsrådgiver Halvor Bing Lorentzen til nettavisen.