Zaptec-sjefen om Easee-kritikken: - Jeg har fått en god del pepper

«I krig og kjærlighet er alt lov. Og jeg oppfatter vel at Easee har litt mer «slack» enn oss», sa Zaptec-sjef Peter Bardenfleth-Hansen for tre måneder siden. Nå sier han: – Det står seg godt, jeg står for det jeg sa.