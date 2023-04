Regjeringen vil stramme til regelverket rundt markedsføring mot barn

Matbransjens Faglige Utvalgs etterlyste grep fra det offentlige etter deres fellelse av Fast Candy. Nå kommer Helsedirektoratet på banen.

FELT: Markedsføringskampanjen til Fast Candy på TikTok er i strid med Matbransjens Faglige Utvalgs retningslinjer.

Kopier lenke

Kopier lenke

Fredag kom folkehelsemeldingen i regi av Helse- og Omsorgskomitéen, hvor hovedformålet er å utjevne de sosiale helseforskjellene. Denne gangen står også reklame for usunn mat og drikke mot barn i sentrum.

Den siste uken har E24 flere ganger omtalt godterikjeden Fast Candy, som har gjort seg store på TikTok, hvor de appellerer stort til et ungt publikum.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) felte i forrige uke Fast Candy blant annet basert på aktsomhetsreglen, som gjelder for markedsføring mot ungdommer. Det kom frem i en pressemelding fra MFU sist fredag.

– Jobben må starte tidlig

Lisa Marie Klungland fra Senterpartiet sitter i Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Hun sier at de nå vil jobbe for å få på plass sterke offentlige organer som kan være med å regulere blant annet markedsføring mot barn og unge.

Departementet får nå beskjed om at ordningene som er på plass ikke er gode nok, forsikrer hun.

– Vi vet at jobben mot de sosiale forskjellene må starte så tidlig som mulig. Alle barn skal beskyttes mot markedsføring av usunn mat og drikke. Dagens tiltak er ikke gode nok. Arbeiderpartiet foreslo for noen år siden å forskriftsfeste. Dette vil bli vurdert, etter hvert som utredningen skrider frem, sier Klungland til E24.

– Ingen effektive reaksjonsmuligheter

Hun støtter styreleder i MFU, Martin Roves, etterlysning i E24 av et organ som kan regulere bransjen når MFUs fellelser ikke når igjennom. Per i dag er MFU en interesseorganisasjon som regulerer egen bransje, men uten mandat til å ettergå eventuelle fellelser med bøter eller andre straffer.

– I lys av Fast Candys respons på MFUs vedtak, ser jeg det slik at det offentlige antagelig bør følge opp med forbud og bøter, sa Rove til E24 tidligere i uken.

– Da feller vi MFU tilbake, sa daglig leder i Fast Candy, Robert Dennis Crnalic, til E24 da fellelsen var et faktum.

Crnalic skriver dette til E24 fredag:

«Vi støtter forslag som beskytter barn mot direkte markedsføring, og vi driver ikke med bevisst markedsføring mot barn og er derfor uenige i MFUs uttalelse om oss. Vedr. det at frivillige eller private organisasjoner skal kunne «følge opp» sine meninger om andre næringer så faller det utenfor all rimelighet for hvordan et normalt samfunn fungerer. Vi har i Norge, som i de aller fleste andre land, allerede tilsynsetater som arbeider mot næringslivet med dette.»

Crnalic har tidligere referert til den offisielle responsen fra Fast Candy i fellelsen. Den kan du lese her:

Dette er det offisielle tilsvaret fra Fast Candy: «Vi i Fast Candy har aldri, og kommer aldri til å rette markedsføring mot en spesifikk målgruppe. I dette tilfellet barn. Vi promoterer våre produkter på en sunn og rasjonell måte via sosiale medier og er sensitive for at barn kan se disse videoene da TikTok, Instagram og Facebook har en aldersgrense for sine brukere på 13 år. Klager reagerer også med «mitt barn viser meg disse videoene og ønsker å bestille fra dem.» Som bedrift styrer ikke vi hva individuelle voksne eller barn ser på. Når det gjelder barn er det grenser som foreldre selv må sette. Hvis du som foreldre har godtatt at ditt barn oppretter en brukerprofil på en sosiale medier-plattform, har du også et ansvar for å kontrollere hva de ser på og følger. Vi forstår at godteri er et populært tema blant barn, men vi har alltid unngått å «pushe» vår markedsføring eller rette den mot barn på en usunn måte, som mange andre bedrifter gjør. Vi synes denne anmeldelsen ikke er rasjonell. Vi snakker ikke til barn. Vi viser ikke barn, og det er absolutt ingenting som kan tolkes med at dette er rettet mot barn fra vårt perspektiv. Dette gir ikke helt mening. Hvis vi ikke kan publisere slike videoer, betyr det i prinsippet at vi ikke kan publisere noe i det hele tatt. Det går mot norsk lovgivning. Mvh. Robert Crnalic, daglig leder, Fast Candy.»

Klungland forteller at de kommer til å se på hvordan de kan styrke ordningen eller ha en på utsiden, med mulighet til å ettergå lovverket i større grad. Det vil være mer fokus på digital markedsføring, ettersom dagligvarebransjens egne interesseorgan i liten grad har vært utviklet særlig siden 2014.

Nå vil det bli en utredning som kan resultere i lov, påpeker politikeren.

– Ordningen som allerede er der omfatter ikke alt vi mener er viktig og den er heller ikke veldig kjent i befolkningen. I tillegg er den bare klagebassert og har ikke effektive reaksjonsmuligheter, sier Klungland.

Rove i MFU er klar på at økt fokus gagner alle. Han håper de nå kan finne en modell som fungerer, men ikke som gjør at alt ansvaret havner hos Forbrukertilsynet.

– Vi har kontinuerlig dialog med myndighetene og er alltid åpne for å diskutere gode løsninger. Vi ønsker ikke en situasjon hvor MFU ikke lenger kan eksistere. En utfordring om man skal forskriftsregulere, er at det vil føre til at MFU neppe kan eksistere og færre saker blir klagd inn og behandlet, sier Rove til E24 etter at folkehelsemeldingen er lagt frem.

Han forteller at MFU har forsøkt å være klare på at vi allerede har et organ i Forbrukertilsynet og et regelverk i markedsføringsloven.

– Det kan benyttes til effektivt å følge opp aktører som ikke endrer praksis etter fellelse i MFU, basert på arbeidet MFU da allerede har gjort og også ytterligere saker om ønskelig, sier Rove.