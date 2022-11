Under­søkelse: Fire av ti stoler ikke på Black Fri­day-tilbud

Norske forbrukere er blant verdens mest skeptiske overfor Black Friday-førpriser.

SHOPPEHØYTID: Black Friday avholdes 25. november. Neste uke er dermed Black Week. Virke anslår at nordmenn vil bruke over 16 milliarder denne uka.

Den store shoppefesten Black Week avholdes neste uke.

Men når butikkvinduer og nettsider tapetseres med tilbudsplakater, vil en betydelig andel av norske forbrukere mistenke at det slett ikke er så mye å spare.

Det viser en internasjonal undersøkelse fra konsulenthuset Simon-Kucher & Partners.

Der svarte 44 prosent av de 500 norske respondentene at de ikke stoler på førprisen til en kampanjevare under Black Friday.

– Norske forbrukere er dermed noen av verdens mest skeptiske. Mange gjennomskuer billige triks, der priser pumpes opp før Black Friday, sier senior director Håkon Sæberg fra Simon-Kucher & Partners.

Mange vil handle for mindre

Ifølge Prisjakt er det godt mulig man kan bli villedet under årets Black Friday.

Tidligere i november omtalte E24 hvordan sammenligningstjenesten kunne se at hver fjerde netthandelsvare var blitt dyrere i løpet av oktober.

– Butikkene forbereder seg på tilbudssesongen og øker derfor prisene på mange varer nå. For at de skal ha en høyere pris å sammenligne mot under Black Week, og på den måten vise høye rabatter, uttalte norgessjef Christoffer Reina.

Fakta Hva er lov og ikke? For at markedsføringen ikke skal være ulovlig, må prisene være satt ned. Som hovedregel skal det oppgis reelle førpriser. Til det er det to krav: Førprisen skal være den laveste prisen fra perioden før salget.

Varen må ha vært omsatt tilstrekkelig til denne prisen. Det er ingen generelle bestemmelser om hva som er tilstrekkelig, men Forbrukertilsynet har pleid å si at normal omsetning i fire til seks uker vil være å anse som innafor. Les mer

En naturlig konsekvens av nordmenns skepsis er at man handler for mindre. I undersøkelsen fra Simon-Kucher & Partners svarte 40 prosent av de spurte at de bruker mindre på tilbudsdager i år kontra tidligere år.

Virke venter en omsetning på 16,1 milliarder kroner under årets Black Week, ned fra 16,5 milliarder i fjor.

Har tillit til handelsstanden

Arbeidsgiverorganisasjonen, som organiserer store deler av butikkene i Norge, mener at handelen stort sett følger markedsføringsreglene.

– Så har det tidligere vært kraftig søkelys på aktører som har jukset med førpriser. Det er kanskje litt av bakgrunnen, sier Jarle Hammerstad, Virke-direktør for bransjepolitikk.

Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk i Virke.

Hvis tilbud ser mistenkelige ut, råder han folk til å sjekke prissammenligningstjenester eller å spørre Forbrukertilsynet.

– Forbrukertilsynet kan gi kraftige sanksjon. For det er veldig viktig at man følger reglene. Juks innebærer ulike konkurransevilkår, og vi vet at det å appellere med store prosentvise rabatter er en sterk handelstrigger.

Dropper kø og trengsel

Samtidig som norske forbrukere er skeptiske til Black Friday-tilbud, rapporterer de å få gode tilbud.

I undersøkelsen fra Simon-Kucher & Partners svarte nordmenn at de får i snitt 33 prosent rabatt når de handler på store markedsføringsdager. Ingen lands forbrukere oppga et høyere tall.

Svenske forbrukere oppga samme tall, mens britene svarte at et vanlig avslag er på kun 25 prosent.

– Internettet er en av flere grunner til at forbrukerne kan kjøpe varer til fordelaktige priser. Nettet har nemlig gjort prisene mer transparente. Men det er ikke bare prisene forbrukerne kan sjekke på internettet. Vi ser eksempler på at netthandel og prissammenligning ikke bare presser prisen ned, men også hjelper forbrukerne med å sammenligne butikkenes pålitelighet, sier Sæberg i konsulenthuset.

– Netthandel er nå det normale, ikke unntaket. Tiden for å storme ned butikkdørene når de åpner, er forbi, fastslår han.