Meta sier opp 11.000 ansatte

Facebook og Instagrams morselskap sparker rundt 13 prosent av de ansatte.

Meta-toppsjef Mark Zuckerberg.

Meta melder om masseoppsigelsene i et brev fra toppsjef Mark Zuckerberg.

Selskapet, som står bak blant annet Facebook og Instagram, sier opp 11.000 ansatte. Det tilsvarer 13 prosent av de ansatte i Meta, ifølge meldingen.

De ansatte som får sparken får utbetalt minst 16 uker med lønn, og får to uker ekstra etterlønn for hvert år de har jobbet i selskapet.

Flesteparten av de som får sparken mister tilgang til Metas systemer på dagen. De beholder tilgangen til e-postkontoen sin ut dagen, «så alle kan si farvel», ifølge meldingen.

Meta forlenger også stansen av nye ansettelser ut første kvartal neste år.

Lavere inntekter enn ventet

I brevet skriver Zuckerberg at han trodde skiftet over på nett og netthandel i starten av coronapandemien, som ga økte inntekter, skulle bli en permanent økning som kunne fortsette etter pandemien.

– Dessverre gikk ikke dette som jeg hadde forventet. Ikke bare har netthandel gått tilbake til tidligere trender, men den økonomiske nedgangen, økt konkurranse og tap av annonsedata har gjort at inntektene vår har vært mye lavere enn jeg ventet, skriver Zuckerberg i brevet.

Zuckerburg viser til Apples «App Tracking Transparency»-funksjon ble rullet ut til iPhone og iPad-brukere i fjor høst. Denne tvinger apper som sporer brukerne, som Facebook og Instagram til å spørre om lov før de samler inn data. Brukere som har takket nei har gitt Metas annonsører dårligere muligheter til å målrette annonser og har gitt en solid inntektssvikt.

Videre skriver Zukerberg at selskapet har flyttet ressurser inn mot færre områder, blant annet annonser og den langsiktige visjonen for metauniverset Metaverse. Selskapet har også kuttet kostander og jobber med å restrukturere avdelinger for å øke effektiviteten, heter det.

– Men disse grepene alene vil ikke få utgiftene vår på linje med inntektsveksten, så jeg har også tatt den vanskelige avgjørelsene om å si opp folk, skriver Zuckerberg.