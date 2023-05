Kriseløsning: Vil bla opp tosifret millionbeløp til Monio-investorer

Folkefinansieringsplattformen Monio tar ekstraordinære grep for å hindre at småsparere påføres store tap. Sparebank 1 SR-Bank vil også gi nødhjelp til selskaper for å forhindre at flere prosjekter på plattformen kollapser.

Folkefinansieringsplattformen Monio, som eies av Sparebank 1 SR-Bank, er i gang med en storstilt redningsaksjon. Her fra storbankens hovedkontor i Stavanger.

– Dette handler om å reetablere tilliten til Monio, sier Glenn Sæther, som er styreleder i Monio og sitter i konsernledelsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Monio er blant landets største aktører innen folkefinansiering. Plattformene gjør det mulig for vanlige folk å sette sparepengene i lån til selskaper, ofte aktører i eiendomsbransjen som ikke får lån i banken.

I flere saker har E24 belyst prosjekter som har fått finansiering gjennom Monio, men som siden har støtt på store utfordringer og mislighold.

Nå vil selskapet, som eies av storbanken Sparebank 1 SR-Bank, bla opp et tosifret millionbeløp for å begrense mulige tap for om lag 1.800 småsparere.

– Løsningen vi ønsker oss innebærer at Monio dekker deler av tapet som investorene er i ferd med å bli påført som følge av enkelte misligholdte lån, sier Sæther.

I tillegg vil SR-Bank gi nødhjelp til andre selskaper på plattformen, for å forhindre at andre prosjekter kollapser og flere investorer blir påført nye tap.

48 millioner i misligholdte lån

E24 har tidligere fortalt hvordan Monio siden 2018 hjalp Viggo Ekeberg Amundsens selskaper med å låne 160 millioner kroner fra norske småsparere, uten å opplyse om at Amundsen var ilagt konkurskarantene og er dømt for underslag.

Monio hevder de først ble kjent med opplysningene om Amundsens historikk da de fikk dem forelagt av E24. Senere valgte selskapet å stanse et planlagt lån til utbyggeren. Nå opplyser Monio at samtlige av de 23 lånene til utbyggerens selskaper er misligholdt og overført til inkassoselskapet Intrum for inndrivelse. Her har långiverne 40 millioner kroner utestående.

Amundsen sier, via sin advokat Carl Bore, at han mener det er Monio som bærer ansvaret for de misligholdte lånene.

– Monio hadde alle nødvendige bakgrunnsopplysninger i 2019 og hadde ikke avtalerettslig grunnlag for å strupe videre finansiering av vår klients selskaper og prosjekter i forbindelse med artikler i E24. Dette er ren opportunisme. Når planlagt finansiering i løpende prosjekter brått stoppes, er det uunngåelig at det oppstår «mislighold» overfor investorer. Ansvaret for dette ligger hos Monio, skriver Bore i en e-post til E24.

Monio-sjef Marius Dybdahl sier til E24 at de er «er uenige i denne virkelighetsbeskrivelsen», og fastholder at de ikke hadde alle relevante opplysninger.

Monio-investorer har rundt fire millioner kroner utestående i en uferdig fjellhytte på Holsåsen. Dette bildet viser innsiden av hytta, hvor det er et hav av døde fluer på gulvet.

E24 har også omtalt at Monio utbetalte et millionbeløp til det konkursrammede selskapet MG Eiendomsutvikling 2, for ferdigstilling av en hytte i Uvdal, uten å kontrollere at det sto noen hytte på tomten.

Småsparerne som investerte i prosjektet har om lag 4,5 millioner kroner utestående. I tillegg har de om lag 4 millioner utestående i en annen hytte som nesten ble ferdigstilt. Samlet har investorene om lag 8,5 millioner kroner utestående på de to hytteprosjektene.

Tidligere styreleder, daglig leder og eier i MG Eiendomsutvikling 2, Stein Martin Gaarder, sier til E24 at han ikke ønsker å kommentere saken.

Må ha Intrums velsignelse

Løsningen vil omfatte samtlige av de 1.800 småsparerne som har investert i lån til de ovennevnte selskapene. Hva grepet vil koste Monio i kroner og øre, vil hverken styrelederen eller Monio-sjef Marius Dybdahl tallfeste nøyaktig.

De begrunner dette med at lånene er meldt misligholdt og overført til inkassoselskapet Intrum Capital for inndrivelse. Kriseløsningen Monio ser for seg, krever dermed Intrums velsignelse.

– En eventuell løsning forutsetter at vi kommer til enighet med Intrum. I utgangspunktet er det Intrum som har det juridiske ansvaret for inndrivelse av lånene. Dette er i henhold til avtalen investorene har inngått med Monio, sier Dybdahl.

Sæther og Dybdahl sier at de håper partene raskt blir enige, slik at de kan betale ut en andel til investorene så fort som mulig.

Monio-sjef Marius Dybdahl sier at selskapet ønsker seg en løsning som innebærer at investorene får betydelig mer tilbakebetalt enn de ville gjort gjennom en ordinær inndrivelsesprosess for de nevnte prosjektene.

På spørsmål om en slik løsning ikke kan innebære forskjellsbehandling av personer som har lånt ut sine sparepenger gjennom Monio-plattformen, svarer styreleder Glenn Sæther:

Glenn Sæther, styreleder i Monio og konserndirektør for teknologiutvikling og forretningsprosesser i Sparebank 1 SR-Bank.

– Vi har gjennomført en analyse av hele låneporteføljen til Monio, og funnet at disse to selskapene skiller seg betydelig ut fra de øvrige, sier Sæther.

– Det er riktig at disse lånene skiller seg klart ut fra andre klienter av Monio. Dette fordi Monio beviselig hadde alle nødvendige opplysninger om eiernes bakgrunn flere år før disse lån ble gitt. Når Monio nå mener at informasjonen Monio ga til potensielle investorer ikke var tilstrekkelig, må følgelig Monio ta konsekvensen av det. Vår klient har dog ikke hørt om noen kompensasjon til enkeltinvestorer, skriver Amundsens advokat, Carl Bore, i en e-post til E24.

Stein Martin Gaarder, tidligere daglig leder, eier og styreleder i MG Eiendomsutvikling 2, tidligere ønsker ikke å kommentere karakteristikken fra Monio-styrelederen.

Gir nødhjelp til låntagere

Monio-styrelederen legger ikke skjul på at sakene som er omtalt av E24 har gitt selskapet en solid ripe i lakken. Nå vil Sparebank 1 SR-Bank ta grep for å begrense at flere prosjekter går over ende.

– Vi ser at tilliten til Monio er betydelig svekket som følge av sakene som er omtalt i E24. Når tilliten til plattformen forsvinner, forsvinner også tilgangen på kapital. Dette har gjort det vanskelig å sikre videre finansiering til de gode, levedyktige prosjektene som trenger det på plattformen, sier Sæther.

– Sparebank 1 SR-Bank vil nå sette ned et team som skal vurdere hvilke prosjekter vi eventuelt skal tilby finansiering. Vi vil deretter gå i dialog med låntagerne om veien videre. Dette vil bidra til at flere investorer unngår unødige tap, og at låntagerne våre får fullført sine prosjekter, sier han videre.

– Vil selskapene som får «nødhjelp» få en gunstigere rente enn andre virksomheter som har lån utestående gjennom Monio?

– Vi vil legge oss på omtrent de samme betingelsene som Monio, svarer Sæther.

Krisemøter med investorer

I kjølvannet av E24s artikkelserie har et hundretall investorer funnet hverandre gjennom Facebook-gruppen «Monio Investor». Initiativtager Bjørn Kløgetvedt har, sammen med en gruppe andre investorer, den siste tiden hatt flere møter med Monios ledelse og styre.

I møtene har investorene gjort det klart at de har en tydelig forventning om å bli kompensert for lånene som er omtalt i denne artikkelen.

– Vi forventer at Monio og selskapets ledelse rydder opp og tar ansvar, fremfor å sende regningen videre til investorene, sier Kløgetvedt til E24.

– Når det viser seg at mange av forutsetningene for lånetilsagn brister, må vi reagere. Det har blitt avdekket at låntager ikke oppfyller nødvendige krav til sikkerhet eller har unndratt vesentlig informasjon. I tillegg har Monio gjort kritikkverdig og mangelfull saksbehandling. Slike forhold er ikke «normal risiko» knyttet til investeringer i eiendomsutvikling, mener han.