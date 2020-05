– Jeg er ingen klemmer

Skagen-sjef Tim Warrington er en ganske kjedelig person. Det passer godt nå.

Tim Warrington har vært yrkesmilitær og har erfaring fra krisehåndtering. Det kommer godt med for Skagenfondenes toppsjef nå. Foto: Jarle Aasland

– I’m quite a boring person, fastslår Warrington selv.

Vi sitter ved et langbord i Skagen-fondenes lokaler i Torgterrassen, i et møterom som i disse dager sjelden er i bruk.

På bordet foran seg har han en blå notatbok med stive permer og en liten flaske Antibac. Sistnevnte bærer han med seg hele tiden.

Vi spør om han kan huske sist han håndhilste. Eller når han ga en klem til noen annen enn sin bergenske kone, Britt Lillian Engum.

– Jeg er fra Yorkshire. Der nikker vi bare. Så jeg nikker her også. Og jeg er ingen klemmer, bare spør kollegaene mine. Jeg har gått på kostskole, der vokser du ikke opp som en klemmer.

Heller død enn feig

Tim Warrington har med andre ord flere nærmest naturgitte fordeler, nå som alt handler om å unngå nærkontakt med andre mennesker.

Før han kom til Stavanger og Skagen i 2007 var han soldat og offiser i den britiske hæren i over 20 år. De tre siste som oberst, der han ledet Gurkha-brigaden, en britisk hæravdeling bestående av nepalske soldater, med «Better to die than be a coward» som motto – bedre å dø enn å være en feiging.

Tjenesten har ført ham til områder med pågående utbrudd av farlige virus – SARS, Ebola eller fugleinfluensa – i både Asia og Afrika. Erfaringene har lært Warrington mye om krisehåndtering og kriseledelse.

– Men jeg var aldri så tett på disse pandemiene, fordi spredningen var så mye mindre og mer konsentrert. Under fugleinfluensaen, for eksempel, var det 60 prosent risiko for å dø, om du ble smittet. Men du måtte omtrent være i et forhold med en kyllingbonde for å få viruset. Smittefaren var mye lavere også ved SARS og Ebola, sier han.

Fakta Timothy John St Charles Warrington Født: 19. august 1964 i Yorkshire, England. Sivil status: Gift med Britt Lillian Engum (55). Barn: Sunniva Warrington (19) og Zander Warrington (22). Karriere: Administrerende direktør i fondsforvaltningsselskapet Skagen AS siden mai 2018. Viseadministrerende direktør i samme selskap fra 2013 til 2018. Kom til Skagenfondene i 2007 og startet med å bygge opp selskapets virksomhet i Storbritannia. Militær: Soldat og offiser i den britiske hæren i 20 år fram til 2007. I årene 2005 til 2007 var han øverstkommanderende i Gurkha-brigadens første infanteribataljon og ledet operasjoner i Afrika, Asia og på Balkan. Han har også ledet et FN-operasjon i Sierra Leone og vært rådgiver for Nato. Inntekt: I overkant av 9,2 millioner kroner i skattbar inntekt i 2018. Betalte vel 3,6 millioner i skatt. Formue: 0. Fritid: Kjøpte en fritidseiendom i Blindleia i Lillesand for 14 millioner kroner i 2014. Det var en av Sørlandets dyreste eiendommer det året. Les mer ↓

Trodde kineserne hadde kontroll

Derfor gikk ingen alarmer, heller ikke hos Warrington, da de første meldingene om det nye viruset kom fra Kina i januar og februar.

– De av oss i Skagen som har hatt befatning med pandemier, tenkte at dette ikke ville bli noe vi trengte å forholde oss til. Vi tenkte at kineserne klarte å begrense spredningen. Men etter hvert, da vi så hastigheten i spredningen og hvor lett det smittet, skjønte vi at dette var en helt annen pandemi.

Flere av de ansatte reiste til Alpene for å stå på ski i vinterferien. Tilbake i Norge gikk de rett i karantene.

– I Skagen har vi så langt ikke hatt tilfeller av sykdom eller smitte. For meg er det et mysterium at smitten ikke har spredt seg mer enn den gjorde i Norge, men her i Stavanger tenker jeg det handler om en kultur som er mer utviklet enn i noen annen by på denne størrelsen. Oljeindustrien har gjort at folk har vokst opp med helse og sikkerhet, de forstår hvor viktig det er å beskytte seg, det er en del av dna’et hos selskapene her. Min oppfatning er også at bedriftene i Stavanger var raskere til å få folk i karantene enn myndighetene var, sier Warrington.

Skagen-sjef Tim Warrington mener en innarbeidet kultur for å tenke på helse og sikkerhet gjør at koronaviruset ikke har spredt seg mer i Stavanger-regionen. Foto: Jarle Aasland

– Ingen katastrofe for Skagen

Da de første smittetilfellene kom i Stavanger, hadde Skagen-sjefen allerede besørget en egen pandemi-ledergruppe.

– Du tar ikke gode forretningsbeslutninger når du tenker på en pandemi. Det ble også kritisk viktig å ha hyppig kommunikasjon med kollegaer og øke informasjonsflyten ut til kundene, som ikke bare var bekymret over faren for å bli syk, men også for hva det ville bety for kapitalmarkedene, sparepengene og den finansielle tryggheten.

– Bemerkelsesverdig bra, sier han om måten kundene har reagert på.

– Dette er ingen krise eller katastrofe for Skagen, det er vanskelig for dem som er blitt syke. En del kunder med kortere investeringshorisonter har flyttet seg over i kontanter, men vi har ikke sett mange innløsninger som følge av koronakrisen. Kunder som gikk over i kontanter har nå begynt å flytte tilbake til aksjefond, sier Warrington.

Normalen er langt unna

I likhet med helseminister Bent Høie er han klar på at vi nå er ved slutten på begynnelsen av koronapandemien – ikke ved slutten.

– Fortsatt er det mye mer vi ikke vet enn det vi vet, og pandemier kommer i bølger. Jeg vet at det alltid går galt akkurat idet du løsner opp. Alltid. I denne neste fasen vil jeg alltid være mer forsiktig enn andre, det er effekten av min bakgrunn fra militæret. Inntil vi har en effektiv vaksine i stor skala, kommer vi også til å ha en justert måte å jobbe på. Det blir reiserestriksjoner, og selv om det er en del fordeler med å ha folk på kontoret, ikke minst sosialt, kommer vi ikke til å gå tilbake til fulltids kontorjobb i nær framtid, sier han.

Uker og etter hvert måneder med korona har lært Warrington at hjemmekontor fungerer fint, hvis man sørger for å ha gode rutiner. Slik som hjemme på Vaulen for ham selv og kona Britt, som til vanlig jobber i Oslo.

– Vi har fått mer tid sammen, så for oss som par har det vært veldig fint. Vi har laget hvert vårt område i huset, trener litt om morgenen, spiser frokost og lunsj sammen og har en spasertur eller arbeider i hagen om ettermiddagen, sier han. Og lyser opp i et smil:

– Jeg tror hagene kommer til å se fantastisk ut i år!

Frykter ikke viruset

Tim Warrington sier han ikke er redd for å bli smittet av viruset. Han tror det er uunngåelig, med mindre det snart kommer en vaksine. Han tenker mer på sin 90 år gamle far hjemme i Yorkshire – Ian – som han snakker med på telefonen hver dag klokken 18, etter at statsminister Boris Johnson eller en annen minister har vært på tv med sin daglige koronaoppdatering.

Samtidig er Skagen-sjefen forsiktig. Det innebærer mer enn en flaske Antibac i lommeformat.

Hva gjør jeg? Hva er risikoene i det? Hva må jeg gjøre? Det handler om å tenke seg om, opptre ansvarlig både overfor seg selv og andre.

– Jeg bruker hansker når jeg tar på overflater, bærer en handlekurv eller taster pinkoden i butikken. Jeg har vært profesjonell soldat i 20 år og har lært at forskjellen mellom enheter handler om disiplin. I Gurkha-brigaden er de alltid korrekte og det er derfor de er så gode soldater. Dette kan jeg ikke forandre, det er en del av mitt DNA. Hva gjør jeg? Hva er risikoene i det? Hva må jeg gjøre? Det handler om å tenke seg om, opptre ansvarlig både overfor seg selv og andre.

Dette må’et har blant annet gjort at Warrington har gått lite i fjellet de siste par månedene. Det er for mye folk der. Og som de fleste andre har han unngått nærkontakt med venner.

– Vi har hatt besøk to ganger. Det vil si at folk har stått i innkjørselen – ingen har vært inne i huset.

Derimot ble det nylig et sosialt treff, på koronamåten.

– Vi var seks par som feiret en bursdag med et online middagsselskap. De andre satt i England, Spania, Portugal og Brasil.

Avstanden er ikke like lang til barna Zander (22) og Sunniva (19), men heller ikke dem ser han ofte nå. Begge er i tjeneste i det norske forsvaret, Zander på Østlandet og Sunniva i Finnmark.

Hvor er det internasjonale samarbeidet?

55-åringen mener Norge har håndtert koronakrisen svært bra, så langt.

– Myndighetene var raske til å respondere, de har vært rolige og kompetente i måten de har tatt beslutninger på og de har kommunisert ekstremt godt. Suksessen er at folk har lyttet, sammen med at Norge har en del fordeler når det gjelder geografi, bosetting og kultur, sier han.

Warrington er varsom med å sammenlikne nasjoners håndtering av koronakrisen på et så tidlig stadium i pandemien. Til dét er vitenskapen om viruset fortsatt for liten. Men det internasjonale samarbeidet burde vært betydelig bedre, mener han.

Overraskende at håndteringen av pandemien i så stor grad har handlet om hvordan hver enkelt nasjon har opptrådt.

– For meg er det overraskende at håndteringen av pandemien i så stor grad har handlet om hvordan hver enkelt nasjon har opptrådt. Koronapandemien er en global trussel, men koalisjoner over landegrensene har manglet, mener Warrington.

– Hvor har EU og Nato vært? De har ikke vært veldig synlige, selv om de er sentralt plassert i forhold til å svare på slike utfordringer. Og hva med Verdens helseorganisasjon (WHO), som virkelig skulle drevet responsen mot viruset? Vi finansierer WHO på linje med et distriktssykehus, så hvordan i all verden kan vi forvente at de skal kjøre en global reaksjon, når dét er nivået på finansieringen? Verktøyene har vi, men de har verken mandat eller finansiering til å gjøre jobben, mener Skagen-sjefen.

Hva med Afrika?

Tim Warrington er født i England, men oppveksten hadde han både i Øst- og Vest-Afrika, blant annet i Sierra Leone, fram til rundt 16 års alder. Faren Ian var tobakksprodusent og sørget for at sønnen fikk oppleve flere afrikanske land, som Uganda og Tanzania.

Nå tenker han mye på hvordan Afrika vil bli rammet av koronaviruset.

– Det er store sosiale forskjeller der nede, og dette kan bli tøft for helsevesenet. Samtidig har Afrika noen fordeler, fordi de har håndtert regionale pandemier før. Kanskje vil vi se at det går bedre enn mange tror – jeg håper det.