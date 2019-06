Advokatfirma må betale 90 millioner til SR-Bank

Dermed blir dommen fra Borgarting lagmannsrett av 12. mars stående, noe som betyr at advokatfirmaet Kluge med flere må betale rundt 75 millioner kroner i ren erstatning, pluss forsinkelsesrenter regnet tilbake til høsten 2016 – til sammen omkring 90 millioner kroner.

Kluge har hovedkontor i Stavanger og ble etablert i byen i 1923.

Super Puma-helikoptre

– Beløpet vil i sin helhet føres over resultatet for andre kvartal 2019, skriver SR-Bank i en børsmelding mandag.

Saken dreier seg om to Super Puma-helikoptre som banken ble ufrivillig eier av i 2016.

Kluge Advokatfirma ble leid inn som rådgivere da to leieavtaler med modellen Eurocopter Super Puma skulle framforhandles i 2011 og 2012. I kontrakten var det en egen konkursklausul som SR-bank hevder at de ikke visste om. Banken har derfor hevdet at Kluge gjorde en for dårlig jobb i forhandlingene og at de handlet uaktsomt.

Etter Turøy-ulykken søkte nemlig morselskapet til helikopterselskapet CHC om konkursbeskyttelse i USA. CHC ble erklært insolvente og SR-bank satt igjen som eiere av to helikoptre de slett ikke ønsket.

Banken fikk kritikk

Det opprinnelige kravet fra banken var på 160 millioner kroner, og lagmannsretten har gitt SR-bank delvis medhold.

Borgarting lagmannsrett mente at SR-banks tap hadde vært unngått med en forsvarlig opptreden av bankens saksbehandler. Lagmannsretten har altså funnet at skadelidtes (SR-Banks) handlemåte i saken framstår som mer kritikkverdig enn skadevolders. Dette lå til grunn for at retten trakk fra 60 prosent på det opprinnelige kravet.

Ettersom ingen av partene har fått medhold fullt ut, må begge betale sine egne saksomkostninger. SR-bank dømmes i tillegg til å betale snaut 2,5 millioner kroner til forsikringsselskapene Tryg og XL for saksomkostninger påløpt i tingrett og lagmannsrett. Disse selskapene var ansvarlige for erstatningssummer som overstiger 100 millioner kroner og fikk begge medhold i at anken mot dem forkastes.