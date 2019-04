Forus-gründere sa nei til Petter Stordalen - nytt minus-år for Podbike

For to og et halvt år siden ville Petter Stordalen kjøpe de ti første el-syklene til Podbike for 400.000 kroner mot at han fikk 5 prosent i selskapet. Det sa gründerne nei til. I fjor gikk Podbike AS 1,4 millioner kroner i minus.