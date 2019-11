Også Norgesgruppen bekrefter besøk av Konkurransetilsynet

Tirsdag gjennomførte Konkurransetilsynet uanmeldte kontroller i dagligvarebransjen.

Orkla-selskapet Lilleborg AS undersøkes fordi tilsynet mistenker at de har brutt konkurranseloven, opplyste Orkla i en børsmelding.

Nå bekrefter også Norgesgruppen at tilsynet har vært hos dem, ifølge Dagens Næringsliv.

– Får informasjonen de ber om

– Norgesgruppen har, i likhet med de andre kjedene, i lengre tid hatt tett dialog med Konkurransetilsynet om leverandørenes betingelser. Vi kan bekrefte at tilsynet har vært hos oss i dag for å få mer informasjon, skriver direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen i en melding til avisen.

Norgesgruppen er landets største dagligvarekonsern og står bak butikker som Kiwi, Meny og Spar.

– Konkurransetilsynet får naturligvis den informasjon det ber om. Norgesgruppen jobber kontinuerlig med sikte på å ha så gode innkjøpsbetingelser som mulig, slik at vi kan tilby våre kunder lave priser, skriver Gultvedt videre.

Holder pressekonferanse

– Hensikten med bevissikringen er å få bekreftet eller avkreftet mistanke om brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Tilsynet varsler at de holder en pressekonferanse om saken onsdag.

De har over tid jobbet med å kartlegge innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet. Resultatene av kartleggingen skulle etter planen offentliggjøres 20. november.

– På grunn av oppmerksomheten bevissikringen nå har fått, vil Konkurransetilsynet i stedet ha en pressekonferanse der resultatene blir presentert, opplyser de.

Konkurransetilsynet mistenker at Lilleborg AS har brutt innkjøpsbetingelsene mellom leverandører og dagligvarekjedene.

– Har ikke gjort noe galt

Lilleborg AS er eid av Orkla og står bak varemerker som blant andre Jif, Omo og Zalo.

Lilleborg samarbeider med Konkurransetilsynet for å sørge for en effektiv gjennomføring av undersøkelsen, skriver Orkla i børsmeldingen.

Tilsynet kom tidlig tirsdag formiddag, opplyser konserndirektør for kommunikasjon Håkon Mageli i Orkla til DN.

– Vi mener vi ikke har gjort noe galt, sier Mageli til avisen.