FN-økonom frykter hamstring vil gi global prisøkning på mat

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) advarer mot panikk-kjøp, og frykter det kan ende i global leveransekrise.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

NESTEN TOMT: Det ble fort tomt for toalettpapir i butikkene. Mange dro over grensen til Sverige for å handle, som her på Nordby kjøpesenter. Foto: Odin Jæger, VG

Erik Steinsbu Wasberg

Matproduksjonen går som normalt, og det skal være «rikelig med forsyninger» globalt, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO). Det melder Reuters.

Torsdag forrige uke meddelte regjeringen om «de sterkeste tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge». Samme dag ble det meldt om panikkhamstring i butikker over hele landet, på tross av oppfordringer fra både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.

Hamstring av mat, sanitærutstyr og toalettpapir har også skjedd flere andre steder rundt om i verden.

– Alt du trenger er panikk-kjøp fra store importører, slik som fabrikker og myndigheter, for å skape en krise, sier økonom Abdolreza Abbassian i FAO til nyhetsbyrået.

Han mener det potensielt kan ende i en global krise.

Les også Hun måtte utvise en koronasmittet kunde. Nå kommer det pleksiglass og sperreteip i butikkene.

Det er ikke et spørsmål om tilbudet, men en atferdsendring over matsikkerheten, sier Abassian, og legger til:

– Hva skjer hvis storkjøpere ikke tror de kan få tak i forsyninger av hvete eller ris i mai eller juni? Det er nettopp det som kan lede til en global matleveransekrise.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk er en mellomstatlig organisasjon, underlagt FN, som jobber med å bekjempe sult, bedre effektiviteten i matproduksjonen og skal bidra til bedre levekår.

FAO publiserer månedlige tall for globale matvarepriser, men tallene for mars kommer ikke før april.

Hvorfor gjør noen land helt andre ting enn Norge i møte med viruset?

Abdolreza Abbassian er økonom i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO). Foto: Pier Paolo Cito / AP

Les også – Pust med magen, det er mat nok til alle!

Logistikktrøbbel

Såkalte fremtidskontrakter på hvete steg med seks prosent denne uken, noe som er den største oppgangen på seks år, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at den franske kornindustrien jobber på spreng for å samle sammen nok arbeidere og lastebiler for å holde produksjonen og logistikken i gang, ettersom forbrukere verden over hamstrer blant annet pasta og mel.

Også EUs stengning av landegrensene skaper trøbbel for logistikken, ifølge bønder og kilder i industrien.

Les også Virus-redde amerikanere hamstrer våpen

TOMME HYLLER: Nordmenn hamstret mat samme dag som regjeringen innførte «de strengeste tiltakene i fredstid». Foto: Odin Jæger, VG

Kronekollaps kan gi høyere priser

E24 skrev på torsdag at den svake kronen har gitt 30 prosent dyrere importvarer den siste måneden, og ti prosent over natten, ifølge Coop. Kjeden ser seg nødt til å sette opp prisene for å ikke gå i minus.

Kronen har falt svært kraftig som følge av en brutal nedgang i oljeprisen og frykt blant investorene, etter en lengre stund der kronen har vært svak.

Normalt vil det imidlertid ta noe tid før prisene endres som følge av svekkelsen i kronen.