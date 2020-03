Telenor kutter 170 ansatte i Norge

Telenor bekrefter at rundt 170 ansatte vil bli overtallige når selskapet nå skal effektivisere. Mange jobber på hovedkontoret på Fornebu.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Foto: Holm, Morten / Scanpix

NTB

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge sier at de vil kutte 170 ansatte i Norge. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– I dag har våre kolleger fått beskjed om at vi nedbemanner i organisasjonen. Nå er vår prioritet å ivareta alle på en best mulig måte og påse at de ansatte får god oppfølging i tiden fremover, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge i en pressemelding torsdag formiddag.

Pressemeldingen fra Telenor kom etter at Dagens Næringsliv omtalte saken.

Telenor har i dag 3.400 ansatte fordelt på 23 kontorer i hele Norge. En stor andel av dem som står i fare for å miste jobben jobber ved Telenors hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Tilbyr sluttpakker

Telenor Norge opplyser at medarbeidere som ikke blir innplassert i ny organisasjon, vil få tilbud om sluttavtaler samt omstillingsbistand.

De skriver videre at organisasjonsendringene de nå skal gjennomføre primært innebærer å gjøre Telenors prosesser mer kundeorienterte, forenkle måten selskapet jobber på, styrke samarbeid på tvers av enheter og redusere kostnader.

– For å komme kundeforventningene i møte må vi endre måten vi jobber på allerede nå. Vi gjennomfører derfor en organisasjonsendring som involverer alle divisjoner i Telenor Norge, sier Furberg.

Kutter 3.000 på verdensbasis

Tirsdag denne uken kom skrev E24 at Telenor skal kutte ytterligere 3.000 ansatte på verdensbasis for å spare en milliard kroner, men de ville ikke da gå ut med hvor mange ansatte som kunne miste jobben i Norge.

Fra 2015 til 2019 har selskapet redusert antall årsverk fra 38.000 til 20.000.