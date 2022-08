Barentshavet skuffer - mindre gass enn tidligere anslått

Det er enorme mengder uoppdagede gass-ressurser i Barentshavet, men skuffende leteresultater gjør at Oljedirektoratet nå reduserer anslaget for sannsynlige funn.

Goliatplattformen i Barentshavet, der det er store mengder uoppdaget gass, men anslaget er justert litt ned fra i fjor.

Tor Dagfinn Dommersnes Journalist

I dag la Oljedirektoratet (OD) fram den årlige ressurs-rapporten. Den forteller hvor mye olje og gass som sannsynligvis finnes på norsk sokkel.

Oljedirektoratets anslag for totale petroleumsressurser på norsk sokkel er 15.864 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Halvparten av dette er hentet ut siden 1971, og næringen har bidratt med svimlende 18.000 milliarder kroner til Norges brutto nasjonalprodukt målt i dagens kroneverdi.

Mest gass igjen

Over halvparten av anslaget for gjenværende ressurser i åpnede områder på norsk sokkel er gass. Mesteparten av den påviste gassen ligger i Nordsjøen og i Norskehavet, mens om lag to tredjedeler av de uoppdagede gassressursene forventes å ligge i Barentshavet.

Mindre gass i nord

Det er mest sannsynlig at selskapene finner mer gass i Barentshavet. Estimatet for de uoppdagede ressursene i Barentshavet er 2400 millioner Sm³ oljeekvivalenter. Dette anslaget er fire prosent lavere enn forrige anslag i fjor.

Nedgangen er i sin helhet knyttet til Barentshavet sør, hvor reduksjonen er elleve prosent for væske og åtte prosent for gass. De siste års leteresultater i Barentshavet har vært skuffende, og det er hovedårsaken til nedjusteringen.

Norskehavet har mer

Beregningen for uoppdagede ressurser i Norskehavet er 750 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Det er en økning fra forrige år på 22 prosent for væske og 5 prosent for gass, og totalt en økning på 13 prosent. Økningen skyldes de siste årenes letesuksess i området.

Fakta Gassproduksjon

Gass som produseres på norsk sokkel blir i

hovedsak eksportert i rør til Europa. En mindre del

blir eksportert som flytende naturgass (LNG). En

betydelig andel injiseres for økt oljeutvinning eller

fordi det ikke er avsetningsmuligheter.

Injisert gass kan på et seinere tidspunkt

reproduseres og selges. En liten andel av gassen

blir brukt til kraftproduksjon på innretninger. (OD sin Ressursrapport 2022) Les mer

Litt ned i Nordsjøen

Estimatet for de uoppdagede ressursene i Nordsjøen er 640 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Det er en nedgang på fire prosent fra forrige år både for væske og gass. Denne reduksjonen er mindre enn de ressursmengdene som er påvist ved leting siden siste estimat.

I Nordsjøen forventes det at væske utgjør den største andelen av oppdagede ressurser, mens det er jevn fordeling mellom uoppdaget væske og gass i Norskehavet.

94 felt produserer

Ved årsskiftet 2021-2022 var det 94 felt i produksjon på norsk sokkel. I 2021 begynte fem felt å produsere: Duva, Martin Linge, Solveig, Yme og Ærfugl Nord. I tillegg ble et stort prosjekt for økt utvinning på felt i drift, Troll fase 3, satt i produksjon.

Det ble levert åtte utbyggingsplaner (PUD) til myndighetene. De største prosjektene er Tommeliten A, Ormen Lange fase 3, Troll Vest elektrifisering

(TWEL) og Oseberg Gas Capacity Upgrade and Power from Shore project (OGP). Ingen felt stengte ned i 2021. Per mai 2022 har feltene Knarr og

Veslefrikk stengt ned.

Bare halvparten solgt

Ressursrapport 2022 viser at rundt halvparten av all olje og gass på norsk sokkel er solgt og levert. Av de enorme uoppdagede ressursene ligger om lag 56 prosent i allerede åpnede områder.

OD skriver at norske leveranser av olje og gass til Europa, med lavt klimaavtrykk og lave kostnader, nå er blitt enda viktigere. Norske leveranser kan bidra til både utslippsreduksjoner og økt energisikkerhet.

«Dette krever at virksomheten på norsk sokkel opprettholdes gjennom aktive aktører, høy leteaktivitet og målrettet teknologiutvikling», skriver OD.