Helgens uvær førte til flere skademeldinger enn Gyda

Forsikringsselskapet If hadde mandag morgen mottatt over 400 skademeldinger etter helgens uvær.

Dermed har det kraftige uværet passert ekstremværet Gyda i antall skademeldinger. Etter Gyda fikk If inn rundt 350 meldinger.

– Vi har fått inn like mange skademeldinger på noen timer som vi har fått inn på to uker etter «Gyda», sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han understreker at det ofte tar mange dager – i noen tilfeller uker – før alle skader er meldt inn. Det har så langt kommet inn skader på hus, hytter, båter, biler og bedrifter.

Forsikringsselskapet har fått inn en del vannskader etter lørdagens regn, men det er klart flest vindskader som har kommet inn. Her har vind og vindkast gjort mye skade rundt om i Sør-Norge og ødelagt tak på hus, smadret biler og knust båter.

– Det er altfor tidlig å spekulere i hva alle skadene utgjør i kroner og øre, utover at det blir noe med «millioner kroner» til slutt, sier Clementz.